El secreto de Jordi Cruz, 45 años, para mantenerse en forma: "El fin de semana me permito comer algún pastelito”

Si pensamos en un chef español, nos viene a la cabeza Jordi Cruz, entre muchos otros. A sus 45 años, suma seis estrellas Michelin a lo largo de su trayectoria. Su popularidad no se limita al ámbito gastronómico, ya que también ha alcanzado gran reconocimiento televisivo como jurado en MasterChef, donde comparte protagonismo con Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Más allá de su carrera profesional, el chef catalán también llama la atención por su estado físico a sus 45 años. En una entrevista con Men’s Health España, explicó que su bienestar se basa en la combinación de ejercicio regular y una alimentación equilibrada, aunque admite ciertas excepciones: “el fin de semana me doy algún capricho”. Según él, la clave ha sido entender qué hábitos le benefician y cuáles no, lo que le ha permitido transformar su estilo de vida.

Cruz asegura que la constancia es fundamental en su rutina diaria. A pesar de su exigente trabajo, reserva tiempo para entrenar de forma regular, dedicando aproximadamente una hora cada dos días. Su plan combina ejercicios de fuerza con actividades cardiovasculares como correr o usar la elíptica, aunque reconoce que no todos le resultan agradables. Aun así, insiste en que cualquiera puede encontrar un momento para cuidarse si realmente lo prioriza.

Fuerza, aeróbic y elíptica

Cruz asegura que uno de los factores más importantes en su transformación ha sido aprender qué hábitos le benefician realmente. Según explica, este proceso le permitió dejar atrás una versión menos saludable de sí mismo para convertirse en alguien que entiende mejor la alimentación y el autocuidado. También comenta que, aunque en su trabajo está rodeado de comida constantemente, evita comer durante el servicio y es al llegar a casa cuando más le apetece darse algún exceso. "Cuando llego a casa me pongo hasta las orejas", admite.

En su rutina actual, el chef dedica tiempo al deporte de manera constante. A pesar de su apretada agenda, afirma que entrena aproximadamente una hora cada dos días. Para él, encontrar ese espacio es fundamental, ya que considera que el ejercicio le aporta bienestar físico y mental, por lo que intenta mantener esa disciplina tanto en casa como cuando viaja.

En cuanto a su entrenamiento, sigue una planificación variada que combina ejercicios de fuerza con actividades aeróbicas como correr en cinta o utilizar la elíptica. Entre todos ellos, hay uno que no le entusiasma especialmente: las dominadas, que reconoce como su ejercicio menos favorito dentro de la rutina.

El propio Jordi ha confesado que antes de su transformación no llevaba una alimentación estructurada. Todo cambió cuando asumió el reto de mejorar su físico, algo que marcó un antes y un después en su vida. Según cuenta, durante años había vivido rodeado de comida sin organizar bien sus hábitos, lo que acababa pasando factura cuando llegaba a casa.

Se adelgazó en poco tiempo

Gracias a su constancia, logró una transformación notable en poco más de tres meses, perdiendo alrededor de 18 kilos. Pasó de pesar unos 90 kg a estabilizarse en torno a los 72 kg, consiguiendo un físico que nunca había tenido antes. Aunque con el tiempo ha experimentado pequeñas variaciones de peso, ha conseguido mantener una forma física saludable e incluso más musculada.

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Actualmente, sigue un estilo de vida basado en una alimentación organizada durante la semana, con platos equilibrados y cantidades controladas. Sin embargo, los fines de semana se permite mayor flexibilidad, disfrutando de lo que se conoce como “cheat day”. Este equilibrio entre disciplina y permisividad le ha ayudado a mantener hábitos sostenibles a largo plazo, mejorando tanto su bienestar físico como emocional.