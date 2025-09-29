El secreto del éxito de Ferran Torres (25) y su plato favorito: "Probaría a cocinarlo, puede que no me quede muy bueno"

La temporada de Ferran Torres está siendo buena: lleva ya cuatro goles y una asistencia en los siete partidos de liga con la camiseta del FC Barcelona en lo que va de curso.

El de Foios está aprovechando las titularidades de Flick para registrar casi la mitad de los tantos que consiguió la temporada pasada en la competición doméstica (10) y se postula como un firme candidato a ocupar el puesto de '9' que podría quedar vacante a partir del verano que viene cuando se le termine el contrato a Lewandowski.

Uno de los factores más importantes en la carrera de un deportista de élite como es el caso de Ferran es la alimentación, que juntamente con el entrenamiento y el descanso componen las tres patas básicas para un buen rendimiento. Por eso, el valenciano cuenta con un nutricionista y un chef que se encargan de prepararle las comidas, según indicaba en una entrevista con 'ABC'.

El delantero del Barcelona Ferran Torres celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan FC Barcelona y Getafe CF este domingo en el Estadi Johan Cruyff.

Cambio en la alimentación

Desde hace algún tiempo, el internacional español practica el ayuno intermitente, según desveló su compañero Pedri en un evento publicitario reciente. El canario, motivado por el valenciano, reconoció que se animó a probarlo y que se siente "mucho mejor", por lo que quien sabe si puede ser el secreto de la mejora de los números de ambos futbolistas.

No obstante, existe un día que se permite algún que otro capricho y 'peca', aunque es algo recomendable para evitar la saturación y darle una cierta alegría al cuerpo de tanto en tanto. En el caso del jugador del Barça, sin embargo, tampoco vira demasiado de las opciones más saludables: "A mí, cuando llega el domingo me gustan mucho los crepes, las hamburguesas, lo que pueda", apuntaba.

El plato favorito de Ferran Torres

En este sentido, aunque cuenta con profesionales que le preparan los menús, el delantero tiene mucho ganado, pues no le hace ascos a ponerse al frente de los fogones. De hecho, en una entrevista con 'Mundo Deportivo', aseguraba que sería capaz de intentar preparar su paella favorita, aunque reconoce que no se ganaría la vida como cocinero: "La paella valenciana, con pollo y conejo. Yo probaría a cocinarla, puede que no me quede muy buena, pero lo intentaría", se sinceraba.

Una paella valenciana a medio preparar.

Aunque ahora tiene las cosas claras en cuanto a la nutrición, a lo largo de su carrera no siempre fue así, aunque es parte del proceso de aprendizaje de toda persona, pues también ocurre en los casos fuera del mundo del deporte profesional. Otro compañero suyo, Marcus Rashford, explicaba en el pasado cómo debía poner freno a su desayuno favorito para mantener una buena línea para el fútbol de primer nivel.

En otra charla con 'Men's Health' revelaba en qué sentido ha mejorado su forma de comer: "Antes comía peor y me gustaba mucho el dulce, la comida basura, hamburguesas, pizzas y demás, pero al final te das cuenta de que cuando cuidas la alimentación, se nota muchísimo", aseguraba el internacional español, destacando la forma en la que ayuda a evitar inflamaciones y lesiones.