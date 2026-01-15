El secreto de la 'eterna juventud' de Jesús Vázquez (60 años): "Tengo un gym en mi casa"

Jesús Vázquez atraviesa un momento de cambio personal y profesional marcado por la reflexión y la serenidad. A sus 60 años, el veterano presentador reconoce que ha decidido bajar el ritmo y cuidarse más, tanto física como mentalmente, tras décadas de intensa actividad en televisión.

“Pero tengo mis años, ya quiero ir un poco más despacio”, confiesa el comunicador, que utiliza el humor para describir su actual estado físico. “60 años, me siento un poco como el hombre elefante, pero en mono”, bromea, dejando claro que la autoexigencia sigue presente, aunque desde una perspectiva más saludable.

La clave: su constancia en el gimnasio

El ejercicio se ha convertido en una rutina fundamental en su día a día. Jesús explica que entrena todos los días, algo que, según señala, no hace todo el mundo. Para facilitarlo, ha decidido montarse su propio gimnasio en casa, una forma práctica de mantenerse activo sin depender de horarios externos.

En el plano profesional, Vázquez también ha vivido una etapa de transición importante. El presentador habló abiertamente de su salida de Telecinco, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera. “Acabé en diciembre y quería un cambio”, explicó, dejando claro que la decisión fue meditada y personal.

Su incorporación a La 1

De hecho, fue él mismo quien tomó la iniciativa de contactar con TVE, tal y como explicó recientemente en una rueda de prensa. Su último trabajo en Mediaset fue Bailando con las estrellas, un proyecto que aceptó aun estando ya fuera de contrato. “Lo hice por buen rollo”, recordó, subrayando que no hubo conflicto en su despedida.

Lejos de pensar en la jubilación, Jesús Vázquez se muestra ilusionado con esta nueva etapa. En una entrevista concedida a Ràdio 4, habló tanto de su salida de Mediaset como de su incorporación a La 1, destacando las ganas que tenía de probar nuevos formatos y entornos.

“Después de tantos años estando en el mismo sitio…”, reflexionó, explicando que con 60 años no se veía retirándose todavía. Para él, el cambio no es un final, sino una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente sin llegar al extremo de trabajar hasta edades muy avanzadas.