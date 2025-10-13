El secreto detrás de los salarios del IBEX 35: crecen casi 3 veces más que el salario medio en España

La brecha salarial entre los principales ejecutivos del Ibex 35 y el resto de trabajadores en España sigue ampliándose. Al menos eso es lo que dicen los últimos datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): la remuneración media de los consejeros ejecutivos de las empresas del selectivo alcanzó en 2024 los 3,7 millones de euros anuales, un 172% más que en 2004 y todo un récord.

En esas dos décadas, los beneficios de las empresas del Ibex crecieron un 154%, mientras que la inflación acumulada fue del 58% y el salario medio en España apenas aumentó un 49,4% (pasó de 18-435 a 27.558 euros).

¿Qué quieren decir estos datos? Que la brecha salarial entre un consejero ejecutivo del Ibex y un trabajador medio ha pasado de 74 veces en 2004 a 135 veces en 2024, casi el doble en apenas 2 décadas.

El año pasado, los sueldos de los ejecutivos subieron un 8,6%, el triple que la inflación. Parte de este aumento se explica por el plan de acciones de Telefónica, que elevó la remuneración de su presidente José María Álvarez-Pallete un 52%, hasta los 9,64 millones.

También destacan los 14,4 millones que recibe Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y los 13,77 millones de Ana Botín (Banco Santander), las cifras más altas del Ibex.

Desde 2013, cuando la CNMV comenzó a exigir el detalle de los salarios, el sueldo medio de los presidentes ejecutivo ha aumentado un 106% y el de los consejeros delegados un 98%. En contraste, los salarios medios en España solo han crecido un 21,6% en ese mismo periodo de tiempo.

La CNMV también señala que, desde 2019, los sueldos de las empresas del Ibex han subido un 25,4% frente al 57,4% de los presidentes ejecutivos. En plena crisis de inflación, los altos directivos siguen disparando su retribución, mientras el poder adquisitivo del trabajador medio continúa perdiendo terreno.