SOCIEDAD
El secreto detrás de los salarios del IBEX 35: crecen casi 3 veces más que el salario medio en España
Los ejecutivos del IBEX 35 han visto cómo sus sueldos se triplican en poco más de 20 años
La brecha salarial entre los principales ejecutivos del Ibex 35 y el resto de trabajadores en España sigue ampliándose. Al menos eso es lo que dicen los últimos datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): la remuneración media de los consejeros ejecutivos de las empresas del selectivo alcanzó en 2024 los 3,7 millones de euros anuales, un 172% más que en 2004 y todo un récord.
En esas dos décadas, los beneficios de las empresas del Ibex crecieron un 154%, mientras que la inflación acumulada fue del 58% y el salario medio en España apenas aumentó un 49,4% (pasó de 18-435 a 27.558 euros).
¿Qué quieren decir estos datos? Que la brecha salarial entre un consejero ejecutivo del Ibex y un trabajador medio ha pasado de 74 veces en 2004 a 135 veces en 2024, casi el doble en apenas 2 décadas.
El año pasado, los sueldos de los ejecutivos subieron un 8,6%, el triple que la inflación. Parte de este aumento se explica por el plan de acciones de Telefónica, que elevó la remuneración de su presidente José María Álvarez-Pallete un 52%, hasta los 9,64 millones.
También destacan los 14,4 millones que recibe Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y los 13,77 millones de Ana Botín (Banco Santander), las cifras más altas del Ibex.
Desde 2013, cuando la CNMV comenzó a exigir el detalle de los salarios, el sueldo medio de los presidentes ejecutivo ha aumentado un 106% y el de los consejeros delegados un 98%. En contraste, los salarios medios en España solo han crecido un 21,6% en ese mismo periodo de tiempo.
La CNMV también señala que, desde 2019, los sueldos de las empresas del Ibex han subido un 25,4% frente al 57,4% de los presidentes ejecutivos. En plena crisis de inflación, los altos directivos siguen disparando su retribución, mientras el poder adquisitivo del trabajador medio continúa perdiendo terreno.
