El secreto culinario de Jannik Sinner para ser número 1 del tenis mundial: el plato de su abuela

Detrás del número 1 del tenis mundial, Jannik Sinner, hay una disciplina férrea en pista y una conexión profunda con sus raíces, donde la comida es muy importante. Su plato favorito es la cotoletta de su abuela Maria, conocida como Wiener Schnitzel, una chuleta empanada crujiente.

El sabor que motiva al campeón

Esta cotoletta no es solo nostalgia: representa el equilibrio entre rendimiento atlético y placer. La abuela Maria marca una receta muy clara (y que puedes imitar si quieres): ternera fina, rebozada en huevo y pan rallado, frita en mantequilla hasta que se dora y servida con limón y patatas.

Sinner la ha mencionado varias veces en entrevistas, destacando que suele comer el plato en multitud de ocasiones porque une ese sabor casero con la fuerza que necesita para algunos sets interminables. Y oye, viendo dónde ha conseguido llegar es posible que haya dado resultado.

En su dieta diaria, Jannik prioriza desayunos ligeros con yogur griego, pan integral y frutos secos, zanahorias crudas y menús de carbohidratos complejos como pasta o arroz con proteínas magras. Pero la cotoletta irrumpe en sus días libres, haciendo que recuerde su hogar mientras su padre Hanspeter, chef profesional, cocina ragús y otros platos.

Plato de Wiener Schnitzel / Wikipedia

La abuela Maria encarna a la cocina tirolesa: sencilla, generosa y sin desperdicios. Su Wiener Schnitzel, típico de los Alpes centrales, usa cortes tiernos y una fritura muy ligera que aporta energía. Jannik la disfruta en familia, alternando con pizzas o sushi, pero siempre medido por su nutricionista, claro.

Su padre Hanspeter también aporta a la dieta de Sinner con platos como maccheroni al chef (ragú casero, calabacín, setas y nata) o risotto de boletus, fusionando la tradición alpina con las altas necesidades calóricas de su hijo, sobre todo cuando está en plena competición.

Su abuela y su padre no son los únicos miembros de la familia que aportan a la dieta de Sinner, ya que su madre Siglinde también suele preparar dulces caseros: strudel de manzana o bizcochos secos, que Sinner disfruta (no sabemos si con la bendición de su nutricionista).

La dieta de Sinner es muy estricta: hidratación constante, snacks durante los partidos y proteínas al finalizar. Los estudios en nutrición deportiva avalan este balance: estas comidas familiares de vez en cuando también ayudan mentalmente a los grandes deportistas.