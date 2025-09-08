El secreto del cocinero Gordon Ramsey que nadie conocía: vivió en España

¿Sabías que en julio de este año, el prestigioso cocinero Gordon Ramsey abrió en España el restaurante 96 de su trayectoria internacional? El chef escocés, que ha reunido hasta 17 estrellas Michelín de las que conserva todavía 7 de ellas, escogió las Islas Baleares para estrenar en nuestro país su concepto 'Hell's Kitchen', nacido del programa de televisión que ya cuenta con más de 20 temporadas emitidas.

El salto de Ramsay a España es un movimiento que no debe sorprender demasiado teniendo en cuenta cuál ha sido su expansión a nivel global. Con casi 20 millones de followers en Instagram y más de 40 millones en TikTok, su figura genera enorme expectación allá por donde pase.

Además de este dato, Gordon Ramsay es el primero en prestar atención a la cocina española, elogiando a cocineros nacionales prestigiosos como Dabiz Muñoz o Dani García.

Por ejemplo, el escocés sabe perfectamente cómo se prepara una buena paella, qué es un cachopo asturiano o cuál es la tradición vinícola que existe en diferentes denominaciones de origen (DO), como Rioja o Jerez.

Y lo más sorprendente es que Ramsay guarda más de una relación con España: en los años 90 viajó a nuestro país cuando todavía era un joven cocinero, empleando sus propios ahorros. Su primera parada fue El Bulli, templo culinario que marcó un antes y un después en su carrera.

Después visitó Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, descubriendo el concepto de 'tapa', una tradición a la que califica como "tan importante como la cocina francesa, pero sin arrogancia".

Además de estas curiosidades, Gordon Ramsay estuvo viviendo en Baleares durante 6 meses, cuando trabajaba en un barco: "me enamoré de este lugar hace mucho tiempo. Su atmósfera encaja con mi idea de trabajo duro y de apostar fuerte".

Así, la apertura del último restaurante de Gordon Ramsay tiene todo el sentido del mundo si analizamos su trayectoria, por mucho que no sea tan conocida como su paso por televisión.