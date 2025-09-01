Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Famosos

El 'secreto' de Bertín para que sus programas de televisión salgan siempre bien: "Te da un brillo en la frente"

El cantante y presentador madrileño confirmaba cómo consigue que sus programas salgan siempre bien a pesar de no leerse nunca los guiones

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'. / Antena 3

Pol Langa

Pol Langa

Con la llegada del mes de septiembre, 'El Hormiguero' no ha querido dejar pasar la oportunidad de pescar audiencia y empezar a imponerse a su principal competidor, 'La Revuelta', que regresará la semana que viene en TVE.

Para ello, ha contado con la presencia de Bertín Osborne, que ha usado su particular humor para animar el plató y a la audiencia explicando algunas anécdotas de su participación en 'Tu cara me suena', otro de los programas importantes en Antena 3.

Entre alguna de las cosas que ha comentado, confirmaba que la única vez que se ha dejado maquillar fue precisamente para las caracterizaciones en el formato de imitaciones y canto, además de descartar volver a hacer alguna vez.

Tampoco se lee nunca los guiones, pues lo suyo es la improvisación, y reveló que de empezar a hacerlo perdería toda su gracia y Bertín dejaría de ser Bertín. Por eso, para que los formatos que él ha presentado, como 'En mi casa o en la tuya', salieran bien tenía una arma secreta.

El 'arma secreta' de Bertín

En un momento de la charla, Bertín apuntaba que no acostumbra a cenar y que desayuna poco, aunque cuando lo hace suele usar un alimento poco habitual para la primera hora del día: "Si un día desayuno a lo mejor me tomo una copa de tinto, porque te da un brillo en la frente fantástico", revelaba ante las risas del público.

Fue entonces cuando Motos recordaba su participación en el programa que presentaba el cantante de la familia Osborne. Respecto a esa etapa, además de espetar que le gustaría repetirla, Bertín comentaba su truco para que los invitados daran juego: "A la hora de comer os largaba cuatro o cinco copas (a los invitados)", explicaba.

"Llevaba a todos estos a la cocina y les decía, 'tómate una copita' y a la tercera me cantaban la traviata", continuaba el cantante. Asimismo lo confirmaba el presentador valenciano, que apuntaba que después de la comida "llevaban un pedo gigante", algo que se extendía también al anfitrión.

"Yo lo llevaba casi todos los días que hacía el programa", se añadía Bertín, que comentaba que con "dos o tres copitas se viene arriba como una persiana", y que se ilusionaba al darse cuenta que en su taza ya no había agua, sino algún tipo de bebida de esas que dan 'un brillo en la frente'.

Noticias relacionadas y más

Para finalizar, Osborne recordaba uno de sus programas y lo ponía como ejemplo de su manera de funcionar en la pequeña pantalla: "Hacía tres programas por la mañana y dos por la tarde. Los tres primeros salía bien, pero los últimos después de comer y ponerme eran un despelote", sentenciaba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
  2. El hombre más tatuado del mundo cambia su imagen: 'Me sentía un animal de circo
  3. Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
  4. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  5. El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
  6. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  7. Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
  8. Miguel Ángel Revilla sentencia a 'La Revuelta': 'Soy de fidelidades absolutas

El 'secreto' de Bertín para que sus programas de televisión salgan siempre bien: "Te da un brillo en la frente"

El 'secreto' de Bertín para que sus programas de televisión salgan siempre bien: "Te da un brillo en la frente"

Sánchez enmarca los juicios contra su entorno y el fiscal general en una guerra sucia: “Hay jueces haciendo política”

Sánchez enmarca los juicios contra su entorno y el fiscal general en una guerra sucia: “Hay jueces haciendo política”

Inesperado movimiento en TVE: 'Informe Semanal' renueva una temporada más sin su histórica presentadora

Inesperado movimiento en TVE: 'Informe Semanal' renueva una temporada más sin su histórica presentadora

'El Hormiguero' regresa y rescata a un irascible Bertín Osborne por el tema de su hijo: "¡Me la sopla!"

'El Hormiguero' regresa y rescata a un irascible Bertín Osborne por el tema de su hijo: "¡Me la sopla!"

Juan José, mecánico: "Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa"

Juan José, mecánico: "Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa"

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de septiembre de 2025