El secreto de Ann, la joyera de 101 años que se niega a dejar de trabajar

Imagínate en un futuro. ¿Estarías trabajando al cumplir 101 años? Lo más probable es que ni en tus peores pesadillas imagines esta situación, pero para Ann Angeletti, el terror es abandonar su puesto de trabajo y quedarse descansando en casa. Eso es lo que dice esta mujer de 101 años nacida en 1924 y residente en Cresskill (Nueva Jersey).

Ann sigue trabajando seis días a la semana en su joyería pese a su avanzada edad, un negocio que funcó hace más de sesenta años y que todavía atiende personalmente.

Su historia ha conmovido a todo Estados Unidos. Y es que lejos de disfrutar de una jubilación tranquila y pacífica, Angeletti asegura que su secreto para tener una vida larga y plena es mantenerse activa: "si me jubilo, muero", afirma rontundamente la trabajadora centenaria.

Desde joven, Ann se vio obligada a aprender el valor del trabajo duro. Abandonó el colegio para ayudar a su familia en una tienda de Brooklyn, y durante la II Guerra Mundial, mientras su esposo se encontraba en el ejército, trabajó en un astillero naval para ganarse la vida como podía.

Más tarde fue camarera, pero finalmente decidió lanzarse a la aventura y abrir su propia joyería, casi por casualidad: "estaba conduciendo y vi un local en alquiler. Llamé al dueño y me dijo que costaba 85 dólares al mes, en 1964. Así empezó todo".

Seis décadas después, Ann sigue abriendo cada mañana las puertas de su negocio con orgullo. No lo hace tanto por necesidad, como sí por vocación: "tienes que levantarte, ducharte, comer bien, cuidarte y hacer ejercicio. Y si no te gusta lo que haces, cámbialo".

Es evidente que sus trucos le han funcionado para disfrutar de una vida longeva, sin apenas problemas de salud de gravedad. Un ejemplo a seguir en cuanto a espíritu.