El secretario de Trabajo no retrasará la fecha límite para aplicar la reducción de la jornada laboral

Este pasado febrero, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral. La medida cambiará la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales. Además, se reconocerá el derecho a la desconexión digital y se establecerá un registro de la jornada digital.

Hace una semana, el Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó el anteproyecto, recogiendo diferentes críticas sobre el procedimiento. Una de las más importantes era la entrada en vigor de la nueva jornada de 37,5 horas semanales. Además, también solicitaba periodos transitorios para que las empresas pueden aplicar la norma de manera correcta.

No obstante, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha expresado en 'Noticias Trabajo' que no tiene previsión de retrasar la fecha límite: "No prevemos ningún cambio en la articulación de la entrada en vigor". De esta manera, las empresas tendrán hasta el próximo 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada laboral.

En cuanto registro de la jornada digital, Pérez Rey ha expresado que "obviamente, a nadie se le puede exigir un registro horario digital e interopearble en un lugar en el que no haya infraestructuras o no se den los elementos que aseguren la conectividad".