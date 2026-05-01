Sebastián La Rosa, médico: "Cuando uses el teléfono de noche, lo más importante es bajar el brillo al mínimo"

El teléfono móvil se ha convertido en una parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Este dispositivo actúa como una herramienta de conexión social constante y es clave para el entorno laboral.

No obstante, el desarrollo de apliciaciones y redes sociales han transformado al smartphone como una fuente de entretenimiento ilimitado. De esta forma, el uso excesivo del móvil se ha multiplicado en los últimos años.

Según los DatosRTVE, los usuarios pasan una media de 3 horas y 48 minutos diarios mirando al móvil. Este exceso tiene múltiples riesgos para la salud, entre los que se encuentra un peor descanso por la noche.

En este contexto, el médico Sebastián La Rosa (@dr.larosa) ha compartido un vídeo en redes sociales señalando los problemas de utilizar el teléfono móvil por la noche con un brillo más alto del recomendado.

Un niño de 11 años juega con el teléfono móvil de su padre a la salida del colegio. A 11-year-old boy plays with his father's phone outside school in Barcelona, Spain, Monday, June 17, 2024. Parents across Europe are rallying to make it normal for young kids to live smartphone-free. From Spain to Ireland and the UK, groups are ballooning on chat groups like WhatsApp and agreeing to link arms and refuse to buy children younger than 12 smartphones. (AP Photo/Emilio Morenatti) telefono movil smartphone niño adolescente. MENORES . REDES SOCIALES . TELÉFONO MÓVIL / CARLESPLANASBOU| Emilio Morenatti / AP

"Con respecto a la luz del celular, los vendedores de anteojos para luz azul les encantaría que pienses que todo el problema es la luz azul. Pero en realidad la intensidad de la luz y el brillo de la pantalla suele ser aún más importante", comienza el doctor.

"La evidencia muestra que cualquier luz por encima de unos 30 lux puede interferir con la liberación de melatonina, independientemente de si la luz es azul, blanca o cálida", señala el especialista.

Por este motivo, La Rosa hace hincapié en que "cuando uses el teléfono de noche, lo más importante es bajar el brillo al mínimo". "En la práctica, suele significar algo entre 5% y 10% de brillo, dependiendo del tamaño de la pantalla y la distancia a la que tengas el celular", añade el profesional.

En su lugar, el médico advierte a los usuarios que "la idea es mantener la intensidad de luz lo suficientemente baja como para no interferir con tu sueño". Por último, la recomendación del experto es clara: "Activar el modo oscuro en el teléfono y en todas las aplicaciones donde esté disponible".