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SALUD

Sebastián La Rosa, médico: "Sentir fatiga después de comer no es cualquier cansancio. Si aparece después de comidas altas en carbohidratos puede ser una señal de tu cuerpo"

El especialista advierte sobre qué está ocurriendo realmente a nivel hormonal en tu organismo

Sebastián La Rosa, sobre la siesta

Sebastián La Rosa, sobre la siesta

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Nos ocurre a todos: después de una comida copiosa, tenemos la necesidad imperiosa de echar la siesta. Es casi más una ley de vida que una tradición; más una solución ante la fatiga momentánea que un capricho.

No obstante, hay ocasiones en las que dicho cansancio sube a cotas que no deberían ser las normales. Especialmente, cuando los carbohidratos han sido los protagonistas dentro de nuestra última comida.

Pues bien; el médico Sebastián La Rosa tiene una explicación al respecto: "Cuando el cansancio aparece de seguido, puede seer una señal de que tu cuerpo está manejando mal ese pico de glucosa".

Aquí el especialista da con una clave importante a tener en cuenta: el cansancio debe aparecer de forma frecuente y no de manera ocasional. En el primer caso, hay ciertas estrategias muy útiles a las que podemos acudir.

Así lo contaba Sebastián La rosa en una reciente publicación en sus redes sociales: "Una herramienta muy práctica es caminar 5 o 10 minutos después de comer, aunque no hace falta que la caminata dure varios kilómetros".

La razón de esto último tiene que ver con que ese movimiento del cuerpo ayudaría al cuerpo a regular ese pico de glucosa sin necesidad de liberar tanta insulina y, de la misma manera, sin invertir energía de más en el proceso.

En este sentido, si la comida que hemos hecho es de carácter ligero, es poco probable que nos sintamos fatigados después de la misma. Por ello, hay que estar atentos a cómo reacciona nuestro cuerpo en todo momento.

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De ahí que el experto Sebastián La Rosa haya desmentido también el mito del café: en realidad, no lo necesitas para seguir funcionando después de comer. Basta con que te muevas un poco al terminar.

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