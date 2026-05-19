Sebastián La Rosa, médico, avisa sobre el peligro del sol: "La piel de la cara suele mostrar mucho más daño acumulado que zonas casi no expuestas"

Muchos expertos en la materia coinciden en la importancia de proteger nuestra piel del sol durante todo el año, pero más en aquellas épocas en las que tenemos que exponernos más a su radiación.

Esto último no se debe únicamente a prevenir posibles enfermedades, sino a frenar el envejecimiento de la piel. Algo en lo que el médico Sebastián La Rosa hacía especial hincapié en una de sus últimas publicaciones.

"El sol es responsable de aproximadamente entre un 80% y 90% del fotoenvejecimiento que vemos en la cara con el paso del tiempo", asegura el doctor. Pero, ¿cuál es la solución a esto último?

La más efectiva es aquella que has estado usando durante muchos años (o deberías): el uso frecuente de protector solar que frene el daño UV del sol en la superficie de la piel.

Además, el médico resalta lo importante que es el uso de esto último aún cuando creemos que no nos hace falta. Sobre todo, porque el daño es prácticamente imperceptible. Especialmente, en la cara.

"La piel de la cara suele mostrar mucho más daño acumulado que zonas casi no expuestas como, por ejemplo, los glúteos. Misma persona, misma edad, pero una diferencia enorme por una sola variable: el sol", comentaba el experto.

Con estas últimas palabras, Sebastián La Rosa explica aquellos casos en los que dos personas pueden llegar a envejecer a ritmos muy diferentes, siendo la radiación UV la causa principal del envejecimiento de la cara.

Pero, ¿cuál es el mejor producto que podemos usar? El experto asegura que lo ideal es que utilicemos protectores solares con un SPF de entre 30 y 50 dado que uno superior "no suele sumar protección real significativa".