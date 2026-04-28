Sebastián La Rosa, médico: "En 12 semanas, un suplemento de yerba mate logra reducir la masa grasa, el peso total y el porcentaje de grasa corporal"

La yerba mate lleva años siendo una de las bebidas más consumidas en una enorme variedad de países, especialmente en Argentina, pero ahora también se sitúa en el foco de la ciencia. Según explica en sus redes el médico Sebastián La Rosa, existen estudios que analizan sus efectos sobre el metabolismo y la composición corporal con resultados llamativos.

Una investigación realizada en Corea del Sur con personas con sobrepeso observó que, después de 12 semanas de consumo de un suplemento de yerba mate, los participantes consiguieron reducir la masa grasa, el peso total y el porcentaje de grasa corporal.

Si bien es fundamental apuntar que no se trata de un producto milagro, los datos sí apuntan a un efecto de lo más interesante en nuestro organismo.

Y hay un aspecto aún más relevante. La yerba mate no solo influye en la pérdida de grasa, sino que también parece aumentar el gasto energético. Esto significa que el cuerpo quema calorías, incluso en reposo.

Además, durante el ejercicio, favorece que una mayor parte de la energía utilizada provenga de la grasa, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento y la resistencia.

Al mismo tiempo, algunos estudios en modelos animales han mostrado que la yerba mate podría tener beneficios cardiovasculares, como frenar la progresión de la aterosclerosis. Aunque estos resultados aún deben confirmarse en humanos, abren la puerta a nuevas investigaciones.

Eso sí, conviene matizar un punto clave. Los estudios no se han realizado con el mate tradicional que se consume a diario, sino con suplementos estandarizados que concentran sus compuestos activos. Aun así, los expertos estiman que las dosis utilizadas podrían equivaler aproximadamente a medio litro de mate.

Por último, hay un factor que muchas personas pasan por alto: el contexto. Tomar mate no garantiza perder peso si se acompaña de hábitos poco saludables, como consumir alimentos ricos en harinas o ultraprocesados. La clave sigue siendo mantener un equilibrio en la dieta y el estilo de vida.