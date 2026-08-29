Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "El impacto de los carbohidratos es fundamental para facilitar el anabolismo muscular y favorecer la producción de testosterona"

En los últimos años, la concientización sobre lo que comemos y las implicaciones que ello tiene para nuestra salud se ha vuelto un tema de mayor relevancia para demografías de todo tipo, a lo largo de las cuales se mira con mucho más detenimiento la ingesta de alimentos.

Uno de los elementos que más se han visto sometidos a este escrutinio son los carbohidratos, los cuales suelen citarse como una fuente a evitar con el objetivo de perder grasa, pero que últimamente siguen siendo muy vitales para el funcionamiento del cuerpo.

En este sentido, Sebastián La Rosa, experto en longevidad, ha compartido un video a través de Instagram en donde reivindica los carbohidratos como un nutriente al que no podemos renunciar por completo sin que ello traiga consigo consecuencias nocivas.

"El impacto de los carbohidratos en la testosterona es doble: por un lado, tenemos el impacto de comer carbohidratos y lo que sucede con la insulina e IGF-1; luego, que no queremos estimular demasiado porque nos hacen producir grasa", relata en primer lugar.

No obstante, el especialista destaca que "en su justa medida, son correctos para facilitar el anabolismo y la producción de testosterona y, especialmente, aumentan una hormona precursora de la testosterona llamada LH".

A partir de esto, La Rosa asegura que los carbohidratos son necesarios para generar este mecanismo y que "si no como carbohidratos, disminuyo este mecanismo anabólico y disminuyo la testosterona".

Los carbohidratos son esenciales en una dieta saludable / Freepik

"Si eliminas por completo los carbohidratos de tu dieta, disminuís este importante mecanismo anabólico y terminas bajando también tus niveles de testosterona. Por eso, incluir la cantidad adecuada de este macronutriente es clave para mantener un buen entorno hormonal", finalizó.

El aporte académico que comparte Sebastián La Rosa ayuda a desmitificar la impresión netamente negativa que se tiene de los carbohidratos, siendo que numerosas planificaciones de supuestos expertos en alimentación recientemente popularizadas se basan en la casi completa desaparición de estos de la dieta rutinaria.

Fatiga, falta de energía, dolores de cabeza, problemas digestivos, pérdida de masa muscular (no solo grasa)... Las consecuencias de renegar por completo de los carbohidratos son de gran cuantía y relevancia, por lo que no es una opción omitir su consumo por completo.

Debemos asegurar a nuestro organismo un aporte correcto de proteínas, carbohidratos y grasas / Archivo

La clave está en elegir opciones de calidad y controlar las porciones, al igual que ingerirlas en el momento adecuado y acompañarlas de la correcta variedad de proteínas, fibra y grasas saludables.

Aun así, escoger una dieta adecuada a nuestras características y circunstancias siempre va a ser mejor si se tiene a un profesional orientándonos, por lo que un nutricionista es la solución definitiva para saber qué comer y cómo hacerlo.