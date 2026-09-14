Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "Dormirte en dos minutos no es una buena señal; eso no habla de un descanso perfecto, sino de una deuda de sueño que tu cuerpo está intentando compensar"

La capacidad de dormirse rápido es vista con regularidad como una facultad positiva, sin embargo, en ciertos casos, podría ser una señal de que tienes un problema relacionado con el sueño que hay que atender.

Si bien normalmente las conversaciones en torno al descanso suelen girar en torno a las dificultades para conciliar el sueño, existen personas que se encuentran en el extremo opuesto de la coyuntura, y es también una razón de preocupación.

Así lo define el doctor Sebastián La Rosa, experto en longevidad y divulgador de hábitos saludables en redes sociales, quien compartió un video en su cuenta de Instagram donde explica las posibles razones tras este fenómeno.

"Dormirte en dos minutos no es un superpoder; no es algo bueno, es algo negativo desde el punto de vista de tu rendimiento y de tu recuperación", advirtió en primera instancia.

"Lo interesante es que si tardas menos de ocho minutos, que podrías pensar que es genial y que te duermes rápido, la guía de la Academia Americana lo define como una somnolencia patológica. Y la lógica de todo esto y por qué importa es muy simple", prosiguió.

Así, pues, explicó cómo dormirse más rápido implica que el individuo tiene mayor presión de sueño, que es la necesidad biológica de dormir que se acumula minuto a minuto desde el momento en que se despierta, y su presencia en magnitud denuncia un estilo de vida que necesita arreglos.

Dormir poco es un factor de riesgo para la salud... pero dormir mucho, también / Archivo

"Cuanto más rápido te duermes, más presión de sueño tenías acumulada a lo largo de los días. Trasládalo a tu vida cotidiana. Si todas las noches tardas uno o dos minutos en quedarte dormido, eso no es dormir bien", especificó.

Las personas que logran conciliar el sueño en menos de ocho minutos pueden estar afligidas por una privación crónica de sueño, mientras que aquellos que necesitan más de 30 minutos para lograr dormirse presentan el denominado insomnio de conciliación, producto de estrés o malos hábitos antes de dormir.

El tiempo ideal se sitúa entre 10 y 20 minutos de esfuerzo consciente para dormirse, ya que implica un cuerpo relajado y listo para descansar, pero con el equilibrio de energía adecuado para que no se produzca en un solo instante.

Chico mirando el móvil antes de ir a dormir / Sport

En este sentido, La Rosa detalla, para aquellos que se duermen con tanta velocidad, lo siguiente: "Es deuda de sueño que tenías acumulada, que genera presión para dormirte rápidamente. Y si a la mañana necesitas un despertador y además el fin de semana duermes una hora más, estas tres cosas en conjunto nos hablan de una deuda de sueño acumulada que es importante que repares".

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En aras de lograr esa transformación positiva, las recomendaciones oscilan entre controlar la cantidad de horas de sueño (entre 7 y 9 horas), ir a la cama más temprano para que el cuerpo se encuentre en un estado relajado antes de llegar al pico de sueño, y mantener una hora de sueño fija que incluya los fines de semana para que te acostumbres a una regularidad.