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NUTRICIÓN

Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "Combinar carbohidratos extra con proteínas después de entrenar no acelera el crecimiento muscular... al contrario"

El médico argentino señala que la efectividad de los entrenamientos aumenta con la alimentación adecuada

Elevaciones laterales con mancuernas

Elevaciones laterales con mancuernas

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La alimentación es una parte fundamental del proceso para ganar músculo, además del entrenamiento. No obstante, algunas personas cometen el error de añadir carbohidratos adicionales junto con la proteína, después de hacer deporte.

Por este motivo, el doctor Sebastián La Rosa, experto en longevidad y divulgador en redes sociales, ha compartido una nueva publicación explicando por qué este hábito no acelera el crecimiento muscular.

"Si estás yendo al gimnasio, esto te va a interesar", anuncia en el título del vídeo. Según el médico, sumar carbohidratos con proteína después del entrenamiento no potencia la síntesis proteica, al contrario.

Diferentes tipos de mancuernas

Diferentes tipos de mancuernas / .

"Hay algo muy interesante si estás yendo al gimnasio que es que tenemos evidencia que nos muestra que comer carbohidratos extras junto con proteína después de haber hecho ejercicio no solamente no te lleva a que sintetices más masa muscular y crezca más de masa muscular", explica La Rosa.

En su lugar, hacer esta combinación de alimentación "retrasa la velocidad a la cual puedes absorber y digerir esas proteínas que acabas de consumir, retrasando la velocidad a la cual tienes disponibles esos aminoácidos".

Según La Rosa, la evidencia científica muestra que consumir hidratos junto a proteínas post-entrenamiento "no solo no mejora la síntesis de masa muscular, sino que puede retrasar la absorción de aminoácidos como la fenilalanina, esenciales para ese proceso".

Por otra parte, el doctor señala que personas con sobrepeso, siguiendo una dieta hipocalórica rica en proteínas y entrenando fuerza, consiguieron ganar músculo mientras reducían grasa sin sumar carbohidratos.

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"Lo importante no siempre es comer más, sino comer mejor y de forma más estratégica", advierte el especialista. Con estrategia, la alimentación correcta hará que las visitas al gimnasio sean más efectivas.

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