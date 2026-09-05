Sebastián La Rosa, experto en longevidad: "La calidad de sueño también se pierde con la edad, de la misma forma que perdemos masa muscular o capacidad aeróbica"

A medida que la difusión de contenidos sobre la salud se ha ido popularizando, cada vez son más las personas que están conscientes de cómo se deteriora el cuerpo mientras envejecemos, pero no tantos saben que ello también implica el sueño.

De la misma manera que la masa muscular o la capacidad aeróbica, la calidad de nuestras horas de pernocta se reduce con el avance de los años, de acuerdo con lo establecido por Sebastián La Rosa, doctor experto en longevidad.

A través de sus redes sociales, el especialista en consejos de nutrición, bienestar y cambio de hábitos reveló que también hay que trabajar en nuestro sueño, pues es la única manera de mitigar los efectos del envejecimiento sobre él.

"¿Por qué debería ocuparme de mejorar mi calidad de sueño hoy?", se pregunta, para luego contestar: "Porque la pierdes con la edad. Porque, de la misma manera que entrenar y ganar masa muscular es importante porque vas a ir perdiendo masa muscular a lo largo del tiempo que envejeces, lo mismo sucede con capacidad aeróbica y lo mismo sucede también con calidad de sueño".

"Por cada década de la vida adulta que vas transitando, el tiempo total de sueño baja 10 minutos y la eficiencia baja un 2%", agrega, recordando que "tardamos más en dormirnos, pasamos más tiempo despiertos durante la noche y descansamos peor" cuando nos adentramos en la tercera edad.

Dormir mal aumenta el riesgo de padecer enfermedad de Alzhéimer / Freepik

"Aunque hoy duermas espectacular, igual tiene sentido ocuparte de tu sueño", recomienda La Rosa, considerando un error esperar a tener un mal sueño para reaccionar ante el declive en su calidad.

Como con el resto de sus publicaciones, el experto sentencia en un tono propositivo de cara a sus oyentes, invitando a "mejorar tu calidad de sueño hoy" ya que "es una forma de construir reserva para envejecer mejor y sostener energía, recuperación y salud a largo plazo".

Dormir poco es un factor de riesgo para la salud... pero dormir mucho, también / Archivo

Ya sea por el estrés, la búsqueda de entretenimiento después de un arduo día de trabajo durante el que no tuviste suficiente tiempo para ti, o simplemente por la dificultad de conciliar el sueño, son muchas las razones que pueden llevar a un individuo a encontrar inconvenientes para dormir, por lo que ha de abordarse como una responsabilidad seria.

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Al tener tantos obstáculos, y al mismo tiempo tantas repercusiones negativas para la salud tanto a corto como a largo plazo, asegurarse de trabajar en dormir efectivamente, con la cantidad de horas adecuadas para que sea un proceso restaurador, es tan necesario como mantener una dieta balanceada o hacer ejercicio, tal y como el doctor La Rosa enfatiza.