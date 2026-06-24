Sebastián Ramírez, abogado laboralista: "Llegar cinco minutos tarde todos los días puede acabar costándote el puesto de trabajo"

Muchos trabajadores incorporan a su rutina hábitos que parecen inofensivos, pero que pueden tener consecuencias importantes en su futuro profeisonal. Pequeños retrasos diarios, hacer horas extra sin autorización o disminuir deliberadamente el rendimiento son algunas de las conductas que, según muchos expertos, pueden desembocar en un despido disciplinario.

Uno de los últimos en advertir de ellas ha sido Sebastián Ramírez, abogado laboralista y divulgador en redes sociales, quien alerta sobre los errores más frecuentes que observa en su trabajo diario:

"Cada día veo despidos que pudieron haberse evitado si los trabajadores conociesen determinadas situaciones que deben evitar a toda costa", explica con contundencia el jurista.

¿Qué errores no deberías cometer si no quieres perder tu puesto de trabajo?

Uno de los principales errores tiene que ver con las horas extraordinarias. Aunque muchos trabajdaores prolongan su jornada laboral por iniciativa propia para terminar tareas o aumentar sus ingresos, el experto recuerda que es la empresa la que debe autorizar previamente estas horas para que exista un reconocimiento formal.

Otro hábito mucho más entendido de lo que imaginas es llegar unos minutos tarde o abandonar el puesto de trabajo antes de tiempo. Aunque ciertas compañías ofrecen esa flexibilidad, convertirlo en constumbre puede generar problemas a largo plazo.

El abogado, en este sentido, recuerda que la hora de entrada es el momento en el que el trabajador ya debe estar preparado para comenzar sus funciones y no cuando llega a las instalaciones.

El tercer y último error que señala Sebastián Ramírez es reducir el rendimiento de manera intencionada como forma de protesta ante desacuerdos con la empresa. Esta reacción puede acabar teniendo consecuencias muy graves, como el despido disciplinario.