Sebastián Ramírez, abogado laboralista: "no entregues la baja voluntaria, presenta el autodespido"

Un conocido abogado laboralista, Sebastián Ramírez, ha lanzado una clara advertencia a los trabajadores que atraviesan conflictos con sus empresas: en algunos casos, renunciar voluntariamente ('pedir la baja voluntaria') puede ser un error.

Según explica el jurista, cuando es la empresa la que incumple sus obligaciones, existe una alternativa legal mucho mas beneficiosa para el empleado: el llamado 'autodespido'.

Sebastián ha insistido en que muchos empleados desconocen esta vía y acaban perdiendo derechos tan importantes como el cobro de la prestación por desempleo: "no presentes la baja voluntaria en tu trabajo, presenta el autodespido", subraya.

Se trata de una figura jurídica que permite al trabajador extinguir la relación laboral cuando el empleador incurre en incumplimientos graves como impagos, retrasos continuados en el salario o modificaciones sustanciales de las condiciones laborales.

Son conflictos mucho más habituales de lo que parece. Cambios de horario sin previo aviso, funciones que no corresponden al puesto o situaciones laborales que generan malestar son algunos de los ejemplos más frecuentes.

Un ejemplo de una carta de despido / Google

Si acudimos a la ciencia, muchos estudios reflejan el impacto que tienen estas prácticas laborales en nuestra salud mental: el estrés, la ansiedad o la incertidumbre laboral afectan a una parte significativa de la población activa.

En este contexto, muchos trabajadores optan por marcharse sin explorar otras opciones. Sin embargo, Ramírez recalca que el autodespido no solo permite abandonar el puesto, sino hacerlo con todas las garantías legales: "no os imagináis la cantidad de trabajadores que quieren presentar su baja voluntaria cuando en realidad tienen derecho al autodespido".

La clave la encontramos en que haya un cumplimiento empresarial demostrable. Si el trabajador simplemente quiere cambiar de empleo o está insatisfecho sin causa objetiva, la baja voluntaria sigue siendo el procedimiento apropiado.