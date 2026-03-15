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SOCIEDAD

Sebastián Ramírez, abogado laboralista, advierte sobre estos conceptos de la nómina: "Podrías estar cobrando mal"

Los expertos en derecho laboral destacan la relevancia de comprobar el documento

Sebastián Ramírez, abogado

Sebastián Ramírez, abogado

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En cualquier empleo, es importante revisar las condiciones laborales para evitar posibles conflictos entre la empresa y el trabajador. En este aspecto, la nómina es mucho más que un documento donde indica el salario mensual.

Por este motivo, los expertos en derecho laboral destacan la relevancia de comprobar el texto de este papel. Sebastián Ramírez, abogado, ha compartido un vídeo en Instagram (@leyesconsebas) señalando un posible error que podrían estar cometiendo muchos trabajadores.

"La nómina es un documento fundamental y debes revisarla siempre con atención", comienza el letrado. "En ella aparecen tu salario, tu categoría, las cotizaciones y los conceptos que determinan tus derechos presentes y futuros", señala Ramírez.

Imagen de una nómina

Imagen de una nómina / .

"Un error o un concepto mal aplicado puede afectar a tu paro, incapacidad, jubilación o incluso a posibles reclamaciones. No firmes ni des por buena una nómina sin comprobarla, porque tenerla bien es clave para evitar problemas importante", escribe en la publicación.

En el vídeo, Ramírez arranca su discurso con un mensaje claro: "Revisa la antigüedad y la categoría profesional en tu nómina: podrías estar cobrando mal". El abogado explica que muchos trabajadores solo revisan la cantidad que van a recibir, sin fijarse en otros detalles.

Por este motivo, el abogado recomienda revistar la antigüedad y la categoría profesional. La primera señala la fecha del primer contrato con la empresa, y la segunda marca otros conceptos como el salario correspondiente o los derechos laborales que corresponden al empleado.

"No sería la primera vez ni la última que veo a trabajadores con una categoría profesional más baja de la que realmente les corresponde. Luego se sorprenden al ver que figuran como auxiliares o ayudantes cuando en realidad no lo son", comenta Ramírez.

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Como abogado, apunta que los trabajadores deben revisar estos dos aspectos "porque son fundamentales si luego quieres exigir derechos, una indemnización o revisar tu despido. Revísalo antes de que sea tarde", sentencia.

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