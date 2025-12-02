Sebastián Ramírez, abogado, explica lo que hay hacer después de un despido

Uno de los sucesos más estresantes que se pueden producir en la vida laboral de cualquiera tiene que ver con un despido imprevisto. Sobre todo, por los problemas económicos que esto último puede acarrear para la persona.

Esa es la razón por la que lo más conveniente es contar con toda la información posible sobre cómo actuar exactamente, incluso momentos después de haber sido expulsado de tu empresa.

En este mismo sentido, el experto abogado Sebastián Ramírez compartía en una reciente publicación de Tiktok varios tips imprescindibles que hay que tener en cuenta si estás atravesando esta situación.

En primer lugar, el abogado recomienda algo que es esencial ante cualquier tipo de documento y que tiene que ver con la acción de leer sus contenidos antes de dejar una firma sobre los mismos.

Esto es esencial de cara a evitar posibles estafas o procedimientos ilegales sobre tu despido, incluyendo aquellas situaciones en las que, al firmar, la persona aceptaría por voluntad propia una serie de condiciones desfavorables que no serían procedentes.

En segundo lugar, Sebastián Ramírez especifica los tres datos concretos que debemos anotar sobre nuestro despido: la fecha en la que se ha producido, la cantidad del finiquito y la posible indemnización.

Algo que se debe hacer en caso de que la persona quiera reclamar después del despido, dado que esos son los parámetros más importantes que deberá tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la ya mencionada reclamación.

En este mismo sentido, el abogado finaliza su publicación recalcando otro aspecto muy relevante: solo tendrás 20 días para reclamar tras el despido y, a partir de ahí, no habrá nada que puedas hacer con respecto a él.