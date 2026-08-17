SOCIEDAD
Sean y Lainey, estadounidenses viviendo en Galicia desde 2023: "Estamos usando nuestro privilegio de haber podido ahorrar por tener sueldos de fuera"
La pareja habla acerca de las ventajas de haber ganado sueldos fuera del país
Los sueldos de un país como España son lo que uno puede considerar 'competitivos', pero definitivamente no están a la altura de otros mercados del mundo. Uno de estos es el estadounidense, y eso ha permitido que una pareja estadounidense pueda plantearse comprar una vivienda en España gracias, en buena medida, a los ahorros generados con salarios de su país.
La diferencia salarial entre USA y España, reflejada en el mercado inmobiliario
Así es tal y cómo lo cuentan Sean y Lainey, propietarios del canal de Youtube Days We Spend. En este admiten que tienen un privilegio con el que muchos españoles no cuentan actualmente: poder entrar a un mercado inmobiliario al que muchos simplemente no tienen acceso.
De hecho, la pareja revela que llegó a Galicia en 2023, y que han encontrado ahí algo que no podían imaginar en su país: la posibilidad de convertirse en propietarios. Y todo remite a la brecha salarial entre Estados Unidos y España.
Dicho esto, Sean y Lainey destacan que hay ciertos detalles del mercado inmobiliario en España que les han sorprendido para bien, como que los tipos fijos de hipoteca se encuentren por debajo del 3% o que existan ayudas para menores de 35 años.
La pareja habla concretamente de la línea de avales ICO, que puede avalar hasta el 20% del préstamo y facilitar así que determinados menores de 35 años accedan a una financiación que puede alcanzar el 100% del precio de la vivienda.
Aun así, eso no resuelve el problema de la vivienda por una razón bien obvia: si bien el aval puede solventar el problema de la entrada, no puede cambiar los salarios de muchos españoles, haciendo que afrontar las mensualidades de la hipoteca sea un ejercicio muy complicado.
Además, a pesar de que puede variar dependiendo de la zona, con carácter general el aval se encuentra limitado a personas con un límite de ingresos anuales de 37.800 euros brutos. Es decir, no está abierto a todos los trabajadores como tal.
Lo que refleja la situación de Sean y Lainey es que una parte fundamental del problema de acceso a la vivienda está en la enorme distancia que existe entre los precios inmobiliarios y los salarios de muchos trabajadores españoles.
La diferencia se halla en que una misma vivienda puede representar esfuerzos económicos completamente distintos dependiendo del mercado laboral en el que se hayan generado los ahorros. Para Sean y Lainey, llegar a Galicia con capital acumulado en Estados Unidos les ha permitido contemplar opciones que continúan fuera del alcance de muchos trabajadores españoles.
Así pues, por muchas ventajas hipotecarias o ayudas públicas que existan, ninguna puede solucionar por sí sola el principal problema de muchos compradores: que el precio de la vivienda ha crecido hasta situarse demasiado lejos de lo que permiten numerosos salarios españoles.
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