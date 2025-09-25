Scottie Pippen, último invitado de 'La Revuelta' y la polémica con su exmujer Larsa y el hijo de Jordan

El exjugador de baloncesto Scottie Pippen (60) es una leyenda del deporte y figura clave en el legendario equipo de los Chicago Bulls de los años 90. No ha existido un conjunto más dominante en una década en el baloncesto reciente que ese equipo liderado por Michael Jordan, al conseguir seis campeonatos de la NBA.

Sin embargo, el reinado llegó a su fin y esa histórica plantilla fue desquebrajándose, dejando unos Bulls desamparados hasta la llegada de Derrick Rose, el primer y único MVP desde 'MJ', en 2008, aunque nunca han vuelto a levantar el trofeo Larry O'Brien.

Scottie Pippen y Michael Jordan, excompañeros en los Chicago Bulls / AP

La visita de Pippen a 'La Revuelta'

Pippen fue el gran protagonista de la noche del miércoles en 'La Revuelta' y Broncano le dio paso con una entrada digna de una cancha de baloncesto norteamericano.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando se le hicieron las preguntas clásicas: "33" respondía en relación con el sexo, en alusión al número de su camiseta, que por cierto está retirado y colgado en el United Center de Chicago, y "unos pocos cientos de miles" en cuanto al dinero.

Larsa, un alma libre tras separarse de Scottie

Sin embargo, si por algo se ha hablado de Pippen en los últimos tiempos es por su exmujer, Larsa (51), madre de cuatro hijos del exjugador. La dualidad Jordan-Pippen en la cancha fue una de las más prolíficas de toda la historia del deporte, en general, y parece que esa asociación ha continuado más allá del baloncesto.

Hace unos años, la sociedad estadounidense descubría que Larsa había empezado una relación con el hijo del '23' de los Bulls, Marcus Jordan, en un 'affaire' que se convirtió en uno de los temas principales de la prensa rosa en América.

El hijo de Michael Jordan junto a la exmujer de Scottie Pippen. / ·

Larsa y Scottie se divorciaron en 2018 por segunda vez, aunque se confirmó en 2021. Tras ello, en 2022 empezó la relación con el hijo de Jordan, que duró hasta 2024, aunque nunca contó con la aprobación de su padre. Sin embargo, ella estaba dispuesta a añadir el legendario apellido a su nombre si terminaran casandose, algo que no ocurrió.

Larsa, exmujer de Pippen, posa en la playa. / TMZ

Marcus ha sido noticia en diversas ocasiones al ser visto consumiendo droga en público o por haber sido arrestado por la policía tras ser pillado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Pero esta no ha sido la única relación de Larsa con jugadores de baloncesto o gente relacionada con este deporte desde que separó su camino del '33'. Más allá de Marcus, también ha estado con jugadores en activo, como Tristan Thompson, ex de Khloe Kardashian, Malik Beasly, o la más reciente, Jeff Coby, exjugador de la NBA, aunque también con el rapero Future.