Famosos
Scottie Pippen, último invitado de 'La Revuelta' y la polémica con su exmujer Larsa y el hijo de Jordan
La que fuera esposa del exjugador ha disfrutado de una vida amorosa plena tras romper el matrimonio y ha estado con algunos nombres relacionados con la NBA
El exjugador de baloncesto Scottie Pippen (60) es una leyenda del deporte y figura clave en el legendario equipo de los Chicago Bulls de los años 90. No ha existido un conjunto más dominante en una década en el baloncesto reciente que ese equipo liderado por Michael Jordan, al conseguir seis campeonatos de la NBA.
Sin embargo, el reinado llegó a su fin y esa histórica plantilla fue desquebrajándose, dejando unos Bulls desamparados hasta la llegada de Derrick Rose, el primer y único MVP desde 'MJ', en 2008, aunque nunca han vuelto a levantar el trofeo Larry O'Brien.
La visita de Pippen a 'La Revuelta'
Pippen fue el gran protagonista de la noche del miércoles en 'La Revuelta' y Broncano le dio paso con una entrada digna de una cancha de baloncesto norteamericano.
Uno de los momentos más divertidos fue cuando se le hicieron las preguntas clásicas: "33" respondía en relación con el sexo, en alusión al número de su camiseta, que por cierto está retirado y colgado en el United Center de Chicago, y "unos pocos cientos de miles" en cuanto al dinero.
Larsa, un alma libre tras separarse de Scottie
Sin embargo, si por algo se ha hablado de Pippen en los últimos tiempos es por su exmujer, Larsa (51), madre de cuatro hijos del exjugador. La dualidad Jordan-Pippen en la cancha fue una de las más prolíficas de toda la historia del deporte, en general, y parece que esa asociación ha continuado más allá del baloncesto.
Hace unos años, la sociedad estadounidense descubría que Larsa había empezado una relación con el hijo del '23' de los Bulls, Marcus Jordan, en un 'affaire' que se convirtió en uno de los temas principales de la prensa rosa en América.
Larsa y Scottie se divorciaron en 2018 por segunda vez, aunque se confirmó en 2021. Tras ello, en 2022 empezó la relación con el hijo de Jordan, que duró hasta 2024, aunque nunca contó con la aprobación de su padre. Sin embargo, ella estaba dispuesta a añadir el legendario apellido a su nombre si terminaran casandose, algo que no ocurrió.
Marcus ha sido noticia en diversas ocasiones al ser visto consumiendo droga en público o por haber sido arrestado por la policía tras ser pillado conduciendo bajo los efectos del alcohol.
Pero esta no ha sido la única relación de Larsa con jugadores de baloncesto o gente relacionada con este deporte desde que separó su camino del '33'. Más allá de Marcus, también ha estado con jugadores en activo, como Tristan Thompson, ex de Khloe Kardashian, Malik Beasly, o la más reciente, Jeff Coby, exjugador de la NBA, aunque también con el rapero Future.
- Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
- El motivo por el que Pedri practica ayuno intermitente: 'Me siento mucho mejor
- Así es la enigmática esposa de Dembélé: pocos conocen su historia
- Un famoso periodista se enfrenta a un taxista en Madrid tras un episodio de catalanofobia
- Álvaro Benito carga contra el Balón de Oro: 'No me acabo de creer este premio
- Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
- Sale a la luz el sueldo de Tomàs Molina como hombre del tiempo en TV3
- Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales