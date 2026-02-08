Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona MallorcaTommy MarquésPróximo partido BarcelonaSevilla Girona suspendidoBarcelona SuperligaPartido suspendido Rayo VallecanoReal OviedoPichichi LaLigaClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa 5 Volta Comunitat ValencianaLista Barcelona ChampionsIvan Ljubicic AlcarazCian UijtdebroeksBaskonia-BarçaRival Barcelona CopaHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaVitor RoqueLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCucurella Adama TraoréLesión Ter StegenCarolina MarínDónde ver Seis NacionesPasapalabraMinguella Camp Nou
instagramlinkedin

Viral

Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta

El modelo usado por 'MJ' en el Olímpic de Badalona saldrá a la venta junto con más memorabilia del alero en una subasta que se celebrará próximamente

Las Air Jordan 7 'Olympic' que saldrán a subasta por orden de Scottie Pippen.

Las Air Jordan 7 'Olympic' que saldrán a subasta por orden de Scottie Pippen.

Pol Langa

Pol Langa

Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 marcaron un antes y un después para la ciudad y el deporte español: hasta ahora, ninguna delegación ha conseguido igualar los éxitos acumulados durante la edición que se disputó en casa. También fue un punto de inflexión en el mundo del baloncesto mundial, pues fue la primera ocasión en la que las mayores estrellas de este deporte se juntaban en un solo equipo para deleitar a todo el planeta con un espectáculo inaudito, incluso en la NBA.

El 'Dream Team' por excelencia: Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, Karl Malone y, sobre todo, Michael Jordan. El escolta de los Chicago Bulls ya había logrado convertirse en toda una figura en los Estados Unidos, tras conseguir su segundo anillo de campeón de los seis en total que logró, junto con su compañero de batallas, Scottie Pippen.

Es por todos sabido que la relación entre dos de los cinco nombres de la realeza chicaguense que cuelgan del United Center de Chicago (el último en unirse fue el de Derrick Rose, este mismo mes de enero) no fue la mejor posible, más todavía después de la publicación del documental biográfico 'The Last Dance', aunque mantienen un trato cordial y de respeto mutuo.

Ahora, el '33' ha decidido subastar buena parte de su colección que incluyen algunas piezas únicas recogidas durante su carrera profesional, con camisetas de partido, trofeos obtenidos y los zapatos que usó su compañero, Michael Jordan, en la final de los Juegos de Barcelona, en el Palau Olímpic de Badalona.

Scottie Pippen sostiene a Michael Jordan tras el 'Flu Game' en el que el '23' anotó 38 puntos enfermo.

Scottie Pippen sostiene a Michael Jordan tras el 'Flu Game' en el que el '23' anotó 38 puntos enfermo, en 1997. / ·

Se trata de unas Air Jordan 7 'Olympic', un modelo que ha sido reeditado durante los años posteriores y que goza de muy buena valoración entre los 'sneakerheads', los coleccionistas de zapatillas. Por si no era ya suficientemente exclusivo, el modelo cuenta con la firma del mismísimo Jordan, un gesto que Pippen pidió al '23' ('9' con la selección norteamericana) tras pedírselo en el vestuario tras aquel partido.

Por eso, muchos se preguntan el motivo de la venta de tan valioso recuerdo, aunque el exjugador le quita importancia: "He pasado tiempo con ello y me siento preparado para dejar irlo y permitir que otros continúen las historias de estas piezas", apuntaba al respecto de la subasta, que llevará el nombre 'The Scottie Pippen Collection' y estará gestionada por la casa Sotheby's.

Los expertos auguran unas pujas muy altas por esta pieza de coleccionismo única y esperan que el precio final de la subasta alcance los 1,5 o 2,5 millones de dólares. De llegar al coste más alto de la horquilla, las Air Jordan 7 'Olympic' se convertirían en las segundas 'zapas' más caras de la historia, solamente superadas por la colección 'The Dynasty', que incluía seis modelos usados por 'MJ' en partidos decisivos de las Finales de la NBA, que costaron ocho millones de dólares.

Noticias relacionadas y más

Las Air Jordan 7 'Olympic' que Scottie Pippen saca a subasta.

Las Air Jordan 7 'Olympic' que Scottie Pippen saca a subasta. / ·

En otras subastas similares se han vendido modelos como las Air Jordan 13 'The Last Dance' con las que anotó el último tiro que le dio su sexto campeonato en 1998, por 2,2 millones; unas Air Jordan 10 x OVO 'Solid Gold', en colaboración con el rapero Drake, por 2,1 millones; o unas Nike Air Ship de temporada 'rookie' por 1,47 millones.

TEMAS

  1. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
  2. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  3. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este fin de semana: 'La nieve llega a estas ciudades
  4. Sale a la luz el nuevo amor de Ilia Topuria: una influencer española
  5. Roberto Leal, obligado a dar la cara por un posible 'tongo' en 'Pasapalabra': 'No hay duda
  6. Los expertos advierten a los familiares sobre las donaciones de vivienda y sus consecuencias: 'Siempre es mejor heredar
  7. Las redes estallan y acusan de 'tongo' a Pasapalabra tras el histórico bote de Rosa Rodríguez
  8. Penisgate', el tamaño sí que importa: Polémica en los JJ. OO. de Invierno por inyecciones entre los saltadores de esquí

Samsung no convence: El nuevo y decepcionante sistema de carga inalámbrica del Galaxy S26 Ultra

Samsung no convence: El nuevo y decepcionante sistema de carga inalámbrica del Galaxy S26 Ultra

Huelga de maquinistas: Fechas y duración del parón de la red ferroviaria

Huelga de maquinistas: Fechas y duración del parón de la red ferroviaria

Esto es lo que cobra un Policía Nacional al mes en 2026: algunas cifras te dejarán boquiabierto

Esto es lo que cobra un Policía Nacional al mes en 2026: algunas cifras te dejarán boquiabierto

Tensión en la Seguridad Social con las bajas: Los trabajadores que la pidan más de una vez al año, en la diana

Tensión en la Seguridad Social con las bajas: Los trabajadores que la pidan más de una vez al año, en la diana

Teresa Fernández, la persona más longeva de España con 112 años, da con la clave: Familia y una copa de vino diaria

Teresa Fernández, la persona más longeva de España con 112 años, da con la clave: Familia y una copa de vino diaria

Pippen vende las zapatillas que usó Michael Jordan en la final de Barcelona '92: Este es su precio estimado

Pippen vende las zapatillas que usó Michael Jordan en la final de Barcelona '92: Este es su precio estimado

Acalorada discusión entre Iturralde González y Ponseti por las armas en EE. UU: "Yo también las tendría"

Acalorada discusión entre Iturralde González y Ponseti por las armas en EE. UU: "Yo también las tendría"

Precio de la luz para hoy, domingo 8 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, domingo 8 de febrero: las horas más baratas y más caras