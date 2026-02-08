Scottie Pippen se deshace de las Air Jordan 7 que usó el '23' en la final olímpica de Barcelona: Este es su escandaloso precio en subasta

Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 marcaron un antes y un después para la ciudad y el deporte español: hasta ahora, ninguna delegación ha conseguido igualar los éxitos acumulados durante la edición que se disputó en casa. También fue un punto de inflexión en el mundo del baloncesto mundial, pues fue la primera ocasión en la que las mayores estrellas de este deporte se juntaban en un solo equipo para deleitar a todo el planeta con un espectáculo inaudito, incluso en la NBA.

El 'Dream Team' por excelencia: Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, Karl Malone y, sobre todo, Michael Jordan. El escolta de los Chicago Bulls ya había logrado convertirse en toda una figura en los Estados Unidos, tras conseguir su segundo anillo de campeón de los seis en total que logró, junto con su compañero de batallas, Scottie Pippen.

Es por todos sabido que la relación entre dos de los cinco nombres de la realeza chicaguense que cuelgan del United Center de Chicago (el último en unirse fue el de Derrick Rose, este mismo mes de enero) no fue la mejor posible, más todavía después de la publicación del documental biográfico 'The Last Dance', aunque mantienen un trato cordial y de respeto mutuo.

Ahora, el '33' ha decidido subastar buena parte de su colección que incluyen algunas piezas únicas recogidas durante su carrera profesional, con camisetas de partido, trofeos obtenidos y los zapatos que usó su compañero, Michael Jordan, en la final de los Juegos de Barcelona, en el Palau Olímpic de Badalona.

Scottie Pippen sostiene a Michael Jordan tras el 'Flu Game' en el que el '23' anotó 38 puntos enfermo, en 1997. / ·

Se trata de unas Air Jordan 7 'Olympic', un modelo que ha sido reeditado durante los años posteriores y que goza de muy buena valoración entre los 'sneakerheads', los coleccionistas de zapatillas. Por si no era ya suficientemente exclusivo, el modelo cuenta con la firma del mismísimo Jordan, un gesto que Pippen pidió al '23' ('9' con la selección norteamericana) tras pedírselo en el vestuario tras aquel partido.

Por eso, muchos se preguntan el motivo de la venta de tan valioso recuerdo, aunque el exjugador le quita importancia: "He pasado tiempo con ello y me siento preparado para dejar irlo y permitir que otros continúen las historias de estas piezas", apuntaba al respecto de la subasta, que llevará el nombre 'The Scottie Pippen Collection' y estará gestionada por la casa Sotheby's.

Los expertos auguran unas pujas muy altas por esta pieza de coleccionismo única y esperan que el precio final de la subasta alcance los 1,5 o 2,5 millones de dólares. De llegar al coste más alto de la horquilla, las Air Jordan 7 'Olympic' se convertirían en las segundas 'zapas' más caras de la historia, solamente superadas por la colección 'The Dynasty', que incluía seis modelos usados por 'MJ' en partidos decisivos de las Finales de la NBA, que costaron ocho millones de dólares.

Las Air Jordan 7 'Olympic' que Scottie Pippen saca a subasta. / ·

En otras subastas similares se han vendido modelos como las Air Jordan 13 'The Last Dance' con las que anotó el último tiro que le dio su sexto campeonato en 1998, por 2,2 millones; unas Air Jordan 10 x OVO 'Solid Gold', en colaboración con el rapero Drake, por 2,1 millones; o unas Nike Air Ship de temporada 'rookie' por 1,47 millones.