Scott, hijo de Clint Eastwood (96 años): "Su trayectoria profesional en general ha sido admirable, inspiradora, y sigue siéndolo. El trabajo, el arte que ha demostrado dentro y fuera de la pantalla"

Los rumores sobre una posible retirada de Clint Eastwood han vuelto a cobrar fuerza en los últimos meses, sobre todo después de que el cineasta, que ya tiene 96 años, haya reducido notablemente sus apariciones públicas.

Con el objetivo de frenar especulaciones, su hijo Scott Eastwood ha dejado claro que, por el momento, su padre no le ha comunicado una decisión definitiva sobre abandonar el cine con el que ha crecido desde joven.

En una entrevista concedida al medio ScreenRant, el actor fue preguntado directamente por la posibilidad de que el director de 'Jurado Nº 2' hubiera decidido poner punto y final a una de las carreras más longevas y exitosas de Hollywood con esa película. Su respuesta fue prudente, pero muy reveladora.

"Ya veremos. No he oído nada de eso de su boca. Así que no sé qué se siente al respecto", explicó Scott antes de dedicar unas palabras de admiración a la trayectoria de su padre.

Clint Eastwood / Sport.es

"Su trayectoria profesional en general ha sido admirable, inspiradora, y sigue siéndolo. El trabajo, el arte que ha demostrado dentro y fuera de la pantalla. Produciendo, escribiendo, componiendo, dirigiendo, actuando. Su obra es increíble", dice muy orgulloso el hijo del cineasta.

Las dudas sobre el futuro profesional de Clint Eastwood surgieron después de que otro de sus hijos, Kyle Eastwood, comentase el año pasado en una entrevista que su padre ya estaba retirado.

Aquellas palabras fueron interpretadas como una confirmación de su jubilación y fueron noticia en numerosos medios de comunicación estadounidenses.

Hay que decir que el propio Clint Eastwood no ha realizado ningún anuncio oficial. De hecho, hace un par de años ya restó importancia a todos esos comentarios sobre su edad ya seguro que seguía estando plenamente capacitado para dirigir cine.