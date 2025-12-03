FAMOSOS
Schweinsteiger y Ana Ivanovic, divorciados: estas son las causas de la ruptura
La extenista le pidió el divorcio al exjugador alemán
Se acabó el amor entre Bastian Schweinsteiger, exjugador del Bayern de Múnich, y la extenista Ana Ivanovic. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 12 de julio de 2016 en Venecia después de llevar más de dos años conociéndose. Desde entonces, han estado en el punto de mira del foco mediático, convirtiéndose en una de las parejas más conocidas mundialmente.
Después de nueve años de matrimonio, la extenista decidió romper todos los lazos con el excampeón del mundo con Alemania. Lo hizo a principios de año, pero no se materializó hasta noviembre.
La representante de Ivanovic, Christian Schertz, comunicó en julio que la pareja se separaba debido a "diferencias irreconocibles". Además, el diario 'Bild' informó que la extenista solicitó oficialmente el divorcio en noviembre ante el Tribunal de Distrito de Múnich.
Se ha podido conocer una de las condiciones que ha exigido Ivanovic al exjugador del Bayern de Múnich es la manutención de sus hijos. Actualmente, está residiendo en Palma de Mallorca con sus tres hijos: Luka, Teo y Leon.
No obstante, el medio 'The Sun' apuntó que el motivo real de la separación fue a causa de una supuesta infidelidad por parte de Schweinsteiger.
Desde el medio de comunicación, apuntaron que "habría sido visto besando a una supuesta nueva novia. Se cree que se conocían, ya que sus hijos asisten a la misma escuela".
Por otro lado, fuentes cercanas a ella aseguraron que estaba dispuesta a perdonar la infidelidad, pero él le habría comunicado que quiere sentirse libre y vivir con total libertad.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: 'Esperamos la llegada de...
- Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: "Hay que decirlo"
- Un español que vive en Alemania va al médico y se queda sin palabras tras la decisión de la doctora
- Boris Becker se sincera sobre el infierno que vivió: de ganar Wimbledon a sobrevivir en una de las cárceles más peligrosas del Reino Unido
- Roberto Brasero pone en alerta a España: se activa la alerta naranja en estas ciudades
- Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el tiempo que hará en Navidad: 'En torno al 18 de diciembre cambiará la cosa
- Álvaro Morata y Alice Campello, en horas bajas: 'No se llegan a entender
- José Elías, multimillonario y empresario, se sincera: esto es lo que realmente gana tras invertir 300.000 euros en cada supermercado La Sirena