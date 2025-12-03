Schweinsteiger y Ana Ivanovic, divorciados: estas son las causas de la ruptura

Se acabó el amor entre Bastian Schweinsteiger, exjugador del Bayern de Múnich, y la extenista Ana Ivanovic. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 12 de julio de 2016 en Venecia después de llevar más de dos años conociéndose. Desde entonces, han estado en el punto de mira del foco mediático, convirtiéndose en una de las parejas más conocidas mundialmente.

Después de nueve años de matrimonio, la extenista decidió romper todos los lazos con el excampeón del mundo con Alemania. Lo hizo a principios de año, pero no se materializó hasta noviembre.

La representante de Ivanovic, Christian Schertz, comunicó en julio que la pareja se separaba debido a "diferencias irreconocibles". Además, el diario 'Bild' informó que la extenista solicitó oficialmente el divorcio en noviembre ante el Tribunal de Distrito de Múnich.

Se ha podido conocer una de las condiciones que ha exigido Ivanovic al exjugador del Bayern de Múnich es la manutención de sus hijos. Actualmente, está residiendo en Palma de Mallorca con sus tres hijos: Luka, Teo y Leon.

No obstante, el medio 'The Sun' apuntó que el motivo real de la separación fue a causa de una supuesta infidelidad por parte de Schweinsteiger.

Schweinsteiger jugando en el Chicago Fire / MLS

Desde el medio de comunicación, apuntaron que "habría sido visto besando a una supuesta nueva novia. Se cree que se conocían, ya que sus hijos asisten a la misma escuela".

Por otro lado, fuentes cercanas a ella aseguraron que estaba dispuesta a perdonar la infidelidad, pero él le habría comunicado que quiere sentirse libre y vivir con total libertad.