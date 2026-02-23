Sarah Santaolalla señala a Luis Rubiales: "Tápate un poco"

Nueva polémica protagonizada por Sarah Santaolalla y Luis Rubiales en relación con el caso Dani Alves. Todo comenzó después de que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol señalara a Santaolalla por las declaraciones que había realizado sobre el exjugador del FC Barcelona, quien fue condenado por agresión sexual en primera instancia y finalmente absuelto.

En primer lugar, Rubiales apuntó que Santaolalla "es muy agresiva, muy violenta en la forma de hablar", y además: "Le da igual, decir que Dani Alves es un agresor sexual".

"El presentador del programa, el señor Abad, tuvo que reconducirla para que regulara. Pero ella decía que le da igual, que es un violador. Entonces, hay gente que da igual si te condenan o no te condenan ellos ya tienen su idea y es lo que hay", matizó.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Santaolalla, quien contestó duramente al expresidente de la RFEF a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. "Otro que pretende ganar pasta a costa de hablar de mí", empezó explicando en la red social de Elon Musk.

"Agresivo y violento fuiste tú cuando agrediste sexualmente a una jugadora", expuso la tertuliana, haciendo referencia al beso que le dio a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial.

No se quedó ahí, ya que le recomendó dejar de centrarse en otras personas y empezar a mirarse a sí mismo, especialmente para darse cuenta del comportamiento que ha tenido durante los últimos años. "Deja de hablar de mis formas y preocúpate de las tuyas", señaló en X.

Por otro lado, quiso recordar que "yo no estoy condenada por agresión sexual, tú sí. Tápate un poco, Rubiales".

También, dijo que "la estrategia es clara: canciones, discursos, información fake, tweets, programas, etc. Hasta el más tonto se apunta a la campaña organizada y financiada de señalamiento. No es casualidad, es su trabajo".