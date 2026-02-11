Sarah Santaolalla responde a 'El Hormiguero' después de "humillarla" en directo: "No eran hormigas, eran ratas"

Nueva polémica en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. Ayer, en la tertulia política, compuesta por Juan del Val, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte, analizaron el resultado de las elecciones aragonesas y también las últimas declaraciones de Felipe González contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese instante, el presentador de 'El Hormiguero' comentó que este tema había generado gran revuelo en una tertulia en la cadena Cuatro: "No lo puedo evitar. Esta mañana estaba viendo la tele, he puesto Cuatro y he visto a una tertuliana decir que Felipe González, después de estas declaraciones, es un traidor", haciendo referencia a las palabras de Sarah Santaolalla.

Rosa Belmonte no se quedó callada y sentenció: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Después de varios segundos incómodos en el plató de televisión, la colaboradora de Antena 3 intentó quitarle hierro al asunto: "Eso era una frase de 'La maravillosa señora Maisel'. La he copiado de 'La maravillosa señora Maisel'".

Esa declaración no pasó desapercibida para Rubén Amón, quien le avisó que su comentario se iba a volver viral en redes sociales. "¡Que es una frase de 'La maravillosa señora Maisel'! No es mía", contestó con contundencia.

Después de ver el programa, Santaolalla se ha pronunciado al respecto en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter. "Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico", ha empezado explicando.

"El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", ha manifestado en la red social de Elon Musk.

También, ha dejado una pregunta al aire: "¿Hasta cuándo voy a aguantar esta violencia sistemática por parte de presentadores, ultras o violentos?". Una cuestión que ya tiene más de 800 respuestas en X.

Por último, ha señalado que "mi físico, mi forma de pensar, mi forma de ser, mi capacidad. Todo a debate, todo sirve para acosarme. Qué asco". Unas declaraciones que dejan en muy mal lugar a 'El Hormiguero'. Sin embargo, Motos podría darle respuesta esta noche en prime time.