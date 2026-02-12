Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal CataluñaTest F1Dónde ver test F1Fernando AlonsoAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesPartidos Copa hoySorteo Nations LeagueArbeloaQueralt CastelletVuelta semifinales CopaCuadro Champions FemeninaRaf NadalMíchelSemifinales Copa del ReyLesión RashfordDecoAntonio LobatoFlick MadridNou PalauElecciones presidente BarçaSerratPaul SeixasLEC VersusPaco JémezCésped Atlético - BarçaAston MartinAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínToni SantosBonolotoJames Van der BeekEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
TELEVISIÓN

Sarah Santaolalla rechaza las disculpas de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Es una agresión sin límites"

'El Hormiguero' está en el punto de mira después de verse envuelto en una nueva polémica

Sarah Santaolalla y Pablo Motos

Sarah Santaolalla y Pablo Motos / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

'El Hormiguero' está en el punto de mira después de verse envuelto en una nueva polémica tras un comentario de la colaboradora Rosa Belmonte durante una tertulia política. Se analizaban las declaraciones de Felipe González contra el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando Pablo Motos se refirió a unas declaraciones de Sarah Santolalla.

"Esta mañana he puesto Cuatro y he visto a una tertuliana decir que Felipe González, después de estas declaraciones, es un traidor", comentó el presentador. Mientras que Rosa Belmonte no dudó en añadir: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Tras unos segundos incómodos en el plató, la murciana intentó disimular: "Eso era una frase de 'La maravillosa señora Maisel'".

Sin embargo, la afectada respondió públicamente y mostró su malestar: "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", escribió en X.

Tras la polémica, tanto Belmonte como Motos pidieron disculpas. La colaboradora aseguró que se trató de un "inconveniente y espontáneo" comentario, y que pedía perdón, ya que no fue su intención ofender a nadie.

Por su parte, Pablo Motos dijo al inicio del siguiente programa: "A veces pasa que, con la velocidad del directo, mientras estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho; pero eso no quita que metimos la pata. Como no es ni el estilo de Rosa ni el del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder".

Sin embargo, la tertuliana no ha considerado suficientes estas disculpas y este jueves ha vuelto a manifestarse en X: "¿Con quién os disculpáis? ¿Quiénes os entienden? No son unas disculpas, es una tomadura de pelo. Primero me humillasteis, después os reísteis y ahora protegéis a la agresora".

Noticias relacionadas

Además, Sarah subrayó que el programa no reconoció su nombre ni su identidad: "Me ninguneáis obviando mi nombre y mis apellidos. Es un machaque constante y una agresión sin límites".

