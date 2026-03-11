Sarah Santaolalla pierde los papeles y abandona 'En Boca de Todos': "No se puede tolerar"

Sarah Santaolalla ya no puede más. En esta ocasión, la colaboradora de 'En boca de todos' explotó contra Antonio Naranjo después de que le cuestionase si iba a seguir mucho tiempo con el cabestrillo puesto, lo que ella contestó: "No vengo a hablar de mí".

Sin embargo, el colaborador del formato de Cuatro destapó que se trata de una noticia pública, ya que Grande-Marlaska le ha puesto escolta. También, reveló que los informes demuestran que no sufrió ningún tipo de lesión tras el encontronazo con el periodista Vito Quiles. En ese momento, Santaolalla perdió los papeles: "Vais a poner el mismo nivel a agresor y a víctima".

"Es alucinante, es alucinante, y que me deje de enfocar la puñetera cámara, ¿me puede dejar de enfocar la cámara?", estalló, mientras abandonaba el plató de televisión. Horas después, Santaolalla compartió un comunicado en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

La periodista decidió dar un paso atrás y dejar de colaborar 'En boca de todos'. No fue una decisión sencilla de tomar, pero ya lleva mucho tiempo sufriendo por "situaciones machistas, negacionistas e inhumana", dejando claro que "esta ha sido la última encerrona".

Sarah Santaolalla, lesionada / X

"No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Gracias a los que han estado a la altura", compartió en la red social de Elon Musk.

En el escrito, Santaolalla fue clara con su decisión: "En ese espacio me han acusado de ser desde 'concubina' hasta una 'falsa víctima' o de 'enseñar mis cocos'. Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores...".

"Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas". A pesar de todo, la colaboradora tuvo palabras de agradecimiento a Mediaset: "A la cadena, a la productora y a la gente buena que hay detrás de las cámaras, al equipo de dirección y a los compañeros que sí han sabido estar a la altura".

Noticias relacionadas

"Y adiós, para siempre, a los que no. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha", afirmó. Por último, sentenció diciendo que "nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas".