Sarah Santaolalla, sobre Luis Rubiales: "Otro que pretende ganar pasta a costa de hablar de mí"

Desde la controversia que alejó a Luis Rubiales de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, motivada por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso durante la final del Mundial Femenino de Fútbol, el también exfutbolista se ha vuelto una figura extremadamente polémica.

En este sentido, ha hecho acto de aparición en múltiples programas para defender su imagen pero, también, para apuntar la de otros, incluyendo recientemente a la analista política Sarah Santaolalla, a quien se refirió como "muy agresiva" y "violenta".

Como resultado, Santaolalla ha decidido responder a las declaraciones de Rubiales, exponiendo lo siguiente: "Otro que pretende ganar pasta a costa de hablar de mí. Agresivo y violento fuiste tú cuando agrediste sexualmente a una jugadora. Deja de hablar de mis formas y preocúpate de las tuyas".

"Yo no estoy condenada por agresión sexual, tú sí. Tápate un poco, Rubiales", continuó la tertuliana de TVE y Cuatro, quien había sido recientemente mencionada de forma despectiva por Rosa Belmonte en El Hormiguero al definirla como "mitad tonta, mitad tetas".

De la misma manera que con la situación actual, Santaolalla se defendió: "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas. ¿Todos los días voy a ser atacada por ultras, presentadores o gentuza?".

En cualquier caso, sus últimos mensajes fueron dirigidos hacia Rubiales, sobre quien añadió: "La estrategia es clara: canciones, discursos, información fake, tweets, programas, etc.".

"Hasta el más tonto se apunta a la campaña organizada y financiada de señalamiento. No es casualidad, es su trabajo", sentenció Santaolalla, quien ha demostrado nuevamente que no tolerará insultos provenientes de nadie por sus opiniones.