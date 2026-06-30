TELEVISIÓN
Sarah Santaolalla no da crédito con Marcos Llorente: "Es un tipo muy peligroso"
La colaboradora de televisión acudió al programa de 'El Sótano', presentado por Alba Carrillo
Nueva polémica protagonizada por Sarah Santaolalla. En esta ocasión, la periodista política no cargó públicamente a Vito Quiles, sino contra Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid. La colaboradora de televisión mostró su malestar con el jugador español durante su participación en el programa 'El Sótano', presentado por Alba Carrillo.
En su intervención, la periodista analizó la actualidad política y compartió su opinión sobre varias figuras polémicas española. Una de ellas fue el jugador del conjunto colchonero, ya que tuvo que posicionarlo ideológicamente y señalar si era más de izquierdas o de derechas.
La televisiva no se mordió la lengua para atacar al '14' del Atlético de Madrid, pues lo considera "un idiota con y sin gafas", así que "vamos a ponerlo en super derecha".
La periodista política siguió diciendo que el futbolista es "un tipo muy peligroso porque tiene millones de seguidores y no se ha enterado que en este país mueren muchísima gente por cáncer de pie".
Quiso dejar claro que no utilizar crema solar supone un riesgo, algo que no afirma ella, sino los expertos en la materia. "Hay peligro", aseguró en 'El Sótano'. Además, afirmó que no da crédito a que comparta esas ideas con todos sus seguidores, contradiciendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios.
Una de las entrevistas más polémicas de Llorente fue cuando acudió a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, donde defendió con firmeza la importancia de evitar el uso de crema solar, llevar gafas de sol amarillas en exteriores y rojas en interiores y seguir estrictamente una dieta paleolítica, todo ello con el objetivo de optimizar su salud y su rendimiento físico.
Santaolalla, muy crítica con Javi Poves y Kiko Rivera
La colaboradora de televisión también atacó a Javi Poves por sus teorías terraplanistas: "Es que se ha normalizado que en la tele haya debates de científicos y terraplanistas, y no, perdona, la idiotez no puede estar en ninguna parte. Si eres futbolista, al fútbol, a meter balones, si es que mete".
Sobre Kiko Rivera, Santaolalla explotó: "Este chico no es muy listo, es un poco gañán. Yo creo que sería un poco más de la derecha porque dice absurdeces y cargar contra su expareja o su exmujer de esa forma es un poco machista".
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