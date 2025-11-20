Así es Sara Sálamo: actriz, cineasta y nueva invitada en 'Pasapalabra'

En la emisión de hoy, 20 de noviembre, un nuevo cuarteto de invitados acudirá al plató de Pasapalabra. Los invitados Raúl Peña, Itziar Miranda, Carlos Rodríguez y Sara Sálamo podrían presenciar la entrega del mayor bote de la historia del concurso.

Sara Sálamo (Santa Cruz de Tenerife, 1992) debutó a los 11 años haciendo un doblaje para un cortometraje realizado por su padre. A partir de este momento, la tinerfeña descubrió su pasión por la interpretación.

La actriz se matriculó en las clases extraescolares de teatro en su colegio. Con la mayoría de edad, Sálamo decidió trasladarse a Madrid para iniciar su carrera profesional en el mundo de la interpretación.

De hecho, su primer papel fue en la serie 'Arrayán', interpretando el papel de Esther durante 68 episodios. En aquel año, la actriz también interpretó a la reina Violante de Aragón en la serie 'Toledo', de Antena 3.

Posteriormente, realizó un cameo en 'Aída' y participó en único episodio de la quinta temporada de 'Águila Roja' y la tercera temporada de 'Con el culo al aire'. Poco después debutó en la gran pantalla con la película 'Tres 60', junto a Raúl Mérida y Adam Jezierski.

Después de su estreno, amplió su filmografía con los trabajos en la película 'Reverso' y 'The Glorious Seven'. Al mismo tiempo, interpretó durante dos años al personaje de Cayetana Bornay, en la serie de Telecinco 'B&B, de boca en boca'.

Seguidamente, Sálamo también se introdujo en el mundo del teatro con la comedia británica 'Lo que vio el mayordomo'. Durante aquella temporada, la tinerfeña estuvo trabajando en la primera temporada de 'Olmos y Robles'.

Desde 2017 mantiene una relación sentimental con el futbolista Isco Alarcón, con quien se casó en 2024. Recientemente, la directora y guionista ha presentado su primer documental: 'En silencio. La resilencia de Isco Alarcón'.