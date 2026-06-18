SALUD
Sara Marín, doctora: "A partir de los 35 años, la creatina ayuda a recuperar masa muscular, a mejorar la memoria y el estado de ánimo"
La doctora ha hablado en profundidad sobre todos los beneficios físicos de la creatina
A partir de los 35 años, el cuerpo en especial de la mujer empieza a perder masa muscular de forma natural. Sin embargo, la doctora Sara Marín ha argumentado que el uso de creatina puede traer muchos beneficios.
Que debes saber sobre la creatina para que te ayude en tu día a día
La doctora no habla solo acerca de cómo la creatina puede ayudar a disminuir el impacto de esa gradual pérdida de masa muscular, también argumenta que puede ser útil en etapas de premenopausia y también de menopausia al ayudar a proteger huesos y mejorar fuerza.
Lógicamente, la doctora Marín también ha visto necesario desmentir algunos de los mitos más generalmente asociados al uso de la creatina. Por ejemplo, no hay evidencia sólida de que la creatina provoque pérdida de pelo.
De igual forma, en personas sanas no hay evidencia de que la creatina tomada en dosis habituales dañe los riñones, y también menciona que no hay que asociarla solamente con hombres o gente que va con regularidad al gimnasio. Y es que también puede beneficiar la vida cotidiana, por ejemplo subir o bajar escaleras con menos cansancio.
Sara Marín también niega que la creatina haga que la gente engorde; acorde a lo que explica, el agua se queda dentro del propio músculo, por lo que no causa un efecto de retención de líquidos que afecte de manera general a todo el cuerpo.
Y la doctora va todavía un paso más allá: la creatina también puede ayudar a nuestra mente. Según explica, este complemento facilita la recarga del ATP, una molécula clave en la producción de energía celular.
Al favorecer la recarga de la misma, esto ayuda a nuestra memoria, concentración e incluso el estado de ánimo. Con todo esto, en particular recomienda tomar entre 3 y 5 gramos diarios de creatina monohidrato.
En última instancia, la doctora sí advierte de que aquellos que no deben tomar creatina son embarazadas o durante lactancia, menores de 18 años, diabéticos o simplemente con el estómago vacío. En adultos sanos y tomada de forma adecuada, la creatina puede ser un suplemento interesante, aunque lo recomendable es consultar antes con un profesional.
- La hija de Joaquín Sánchez confirma su romance con este futbolista español
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- Confirmado por el BOE: el Gobierno concederá ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y eliminar barreras arquitectónicas
- La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada
- Ya es oficial: el BOE confirma un cambio crucial para los trámites de la Seguridad Social a partir de septiembre de 2026
- El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes