Sara Marín, doctora: "A partir de los 35 años, la creatina ayuda a recuperar masa muscular, a mejorar la memoria y el estado de ánimo"

A partir de los 35 años, el cuerpo en especial de la mujer empieza a perder masa muscular de forma natural. Sin embargo, la doctora Sara Marín ha argumentado que el uso de creatina puede traer muchos beneficios.

Que debes saber sobre la creatina para que te ayude en tu día a día

La doctora no habla solo acerca de cómo la creatina puede ayudar a disminuir el impacto de esa gradual pérdida de masa muscular, también argumenta que puede ser útil en etapas de premenopausia y también de menopausia al ayudar a proteger huesos y mejorar fuerza.

Lógicamente, la doctora Marín también ha visto necesario desmentir algunos de los mitos más generalmente asociados al uso de la creatina. Por ejemplo, no hay evidencia sólida de que la creatina provoque pérdida de pelo.

De igual forma, en personas sanas no hay evidencia de que la creatina tomada en dosis habituales dañe los riñones, y también menciona que no hay que asociarla solamente con hombres o gente que va con regularidad al gimnasio. Y es que también puede beneficiar la vida cotidiana, por ejemplo subir o bajar escaleras con menos cansancio.

La creatina es una aminoácido no esencial que se sintetiza en el hígado / El Independiente

Sara Marín también niega que la creatina haga que la gente engorde; acorde a lo que explica, el agua se queda dentro del propio músculo, por lo que no causa un efecto de retención de líquidos que afecte de manera general a todo el cuerpo.

Y la doctora va todavía un paso más allá: la creatina también puede ayudar a nuestra mente. Según explica, este complemento facilita la recarga del ATP, una molécula clave en la producción de energía celular.

Al favorecer la recarga de la misma, esto ayuda a nuestra memoria, concentración e incluso el estado de ánimo. Con todo esto, en particular recomienda tomar entre 3 y 5 gramos diarios de creatina monohidrato.

En última instancia, la doctora sí advierte de que aquellos que no deben tomar creatina son embarazadas o durante lactancia, menores de 18 años, diabéticos o simplemente con el estómago vacío. En adultos sanos y tomada de forma adecuada, la creatina puede ser un suplemento interesante, aunque lo recomendable es consultar antes con un profesional.