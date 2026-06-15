Sara García, astronauta: "No cojo el ascensor desde 2016, salvo para no parecer la rarita"

Frente a la percepción de que el ejercicio requiere rutinas complejas o instalaciones deportivas, está ganando peso el concepto de "actividad invisible": pequeños gestos diarios que, acumulados, tienen un impacto significativo en el organismo. Caminar, subir escaleras o reducir el uso del ascensor se han convertido en algunas de las estrategias más sencillas y eficaces.

Uno de los ejemplos más citados es el de la ingeniera y futura astronauta española Sara García, que defiende una filosofía de vida basada en la movilidad constante. "Son cosas que todo el mundo puede hacer. Si puedes ir andando en lugar de coger el transporte público, hazlo", explica. En su caso, reconoce llevar esta idea al extremo: "Si está a menos de diez kilómetros, pienso que puedo hacerlo andando".

García también ha convertido las escaleras en su principal aliado diario. "No cojo el ascensor desde 2016, salvo cuando voy con gente para no parecer la rarita que sube andando", comenta entre risas. Más allá de la anécdota, su hábito ilustra uno de los ejercicios más completos y accesibles: subir escaleras activa piernas, glúteos y sistema cardiovascular al mismo tiempo.

Este tipo de recomendaciones coinciden con la visión de especialistas en entrenamiento y salud. La entrenadora Blanca Pombal resume así el enfoque: "Caminar es una de las formas más sencillas, accesibles y efectivas de mover el cuerpo, mejorar la salud y activar el metabolismo". Además, añade que subir escaleras multiplica los beneficios al implicar varios grupos musculares simultáneamente

Entre los beneficios más destacados de estos hábitos se encuentran la mejora del estado de ánimo, la reducción del estrés, el aumento de la energía diaria y una mejor calidad del sueño. También contribuyen a disminuir dolores asociados al sedentarismo, como molestias de espalda o cuello.

A nivel metabólico, el incremento del movimiento diario ayuda a mantener un mayor gasto energético incluso en reposo, mientras que la activación constante de la musculatura favorece la salud articular y cardiovascular. Además, caminar con frecuencia se asocia a una reducción de la grasa abdominal y a una mejor regulación del organismo.

El mensaje que deja García es claro: la clave no siempre está en entrenamientos intensos, sino en la constancia de los pequeños gestos. "Moverse más en el día a día cambia por completo cómo te sientes", viene a resumir su filosofía.