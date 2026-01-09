Famosos
Sara Carbonero sale de la UCI: Última hora sobre su estado de salud
La periodista ya está en planta y confirma las buenas sensaciones en su recuperación
Parece que el estado de salud de Sara Carbonero empieza a mejorar de forma ostensible tras confirmarse que ya ha podido abandonar la UCI y se encuentra en planta del hospital de Lanzarote en el que lleva ingresada desde hace días.
Recapitulando, la periodista tuvo que ser intervenida de urgencia el día 5 de enero tras sufrir una fuerte indisposición durante sus vacaciones con su pareja, Jota Cabrera, y un grupo de amigos.
Aunque las fuentes más cercanas aseguraron que nunca llegó a encontrarse en un estado crítico, el hecho de que se tuviera que recuperar en la UCI levantó muchas suposiciones, dado su historial médico reciente.
Lo último conocido hasta el momento fueron las palabras de su expareja, el exfutbolista Iker Casillas, que aseguraba que "estaba bien" y que "no había que preocuparse por su suerte", además de que "volvería pronto" , en la misma línea que el resto de allegados de la presentadora de televisión.
El adelanto de su subida a planta lo hacía ayer 'El programa de Ana Rosa', donde se apuntaba que "estaba tranquila, despierta y todo iba aparentemente bien".
Así, lo siguiente que le espera a Carbonero es el traslado a Madrid para seguir con la recuperación ya desde su casa.
La noticia de su ingreso hospitalario sorprendió mucho a sus seguidores en las redes sociales, que vieron como tan solo unos días antes publicaba un mensaje muy optimista en sus redes sociales: "Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores", apuntaba.
