Sara Carbonero sale de la UCI: Última hora sobre su estado de salud

Parece que el estado de salud de Sara Carbonero empieza a mejorar de forma ostensible tras confirmarse que ya ha podido abandonar la UCI y se encuentra en planta del hospital de Lanzarote en el que lleva ingresada desde hace días.

Recapitulando, la periodista tuvo que ser intervenida de urgencia el día 5 de enero tras sufrir una fuerte indisposición durante sus vacaciones con su pareja, Jota Cabrera, y un grupo de amigos.

Aunque las fuentes más cercanas aseguraron que nunca llegó a encontrarse en un estado crítico, el hecho de que se tuviera que recuperar en la UCI levantó muchas suposiciones, dado su historial médico reciente.

Sara Carbonero en un evento. / ·

Lo último conocido hasta el momento fueron las palabras de su expareja, el exfutbolista Iker Casillas, que aseguraba que "estaba bien" y que "no había que preocuparse por su suerte", además de que "volvería pronto" , en la misma línea que el resto de allegados de la presentadora de televisión.

El adelanto de su subida a planta lo hacía ayer 'El programa de Ana Rosa', donde se apuntaba que "estaba tranquila, despierta y todo iba aparentemente bien".

Así, lo siguiente que le espera a Carbonero es el traslado a Madrid para seguir con la recuperación ya desde su casa.

La noticia de su ingreso hospitalario sorprendió mucho a sus seguidores en las redes sociales, que vieron como tan solo unos días antes publicaba un mensaje muy optimista en sus redes sociales: "Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores", apuntaba.