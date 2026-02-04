Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Munuera MonteroAlbacete - BarcelonaSorteo Copa del ReySemifinales Copa del ReyRivales Barcelona CopaMercado NBATest MotoGP directoDónde ver Test MotoGPArbeloaVolta Comunitat ValencianaJuegos Olímpicos InviernoEspaña vs CroaciaJuan JoséBalizaBernardo SilvaToni NadalGroenlandiaSeis NacionesBarça Youth LeagueVAR Copa del ReyCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsJorge ReyJuan Carlos RiveroSeguridad Social
instagramlinkedin

FAMOSOS

Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas

La periodista sufrió un fuerte dolor abdominal que requirió una intervención quirúrgica inmediata

Sara Carbonero e Iker Casillas

Sara Carbonero e Iker Casillas / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

El 2026 no empezó de la mejor forma para Sara Carbonero, ya que el día 2 de enero tuvo que interrumpir sus vacaciones en Lanzarote debido a un problema de salud que obligó a su ingreso de urgencia en un hospital de la isla.

La periodista sufrió un fuerte dolor abdominal que requirió una intervención quirúrgica inmediata. Permaneció 11 días hospitalizada, algunos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, antes de recibir el alta y continuar su recuperación en Madrid.

Un mes después, Carbonero ha roto su silencio compartiendo un emotivo mensaje en Instagram en el que reflexiona sobre su reciente experiencia de salud y la importancia de la familia, los amigos y la gratitud con motivo de su 42 cumpleaños: "Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella".

La toledana ha relatado que ha pasado por un procedimiento quirúrgico rodeada de incertidumbre y que ha sido complicado: "Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma".

La periodista ha valorado el apoyo recibido, tanto de sus seres queridos como del personal sanitario que la atendió: "No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles".

Además, Sara ha agradecido especialmente a Íker y a su madre "por cuidar y proteger" lo que más quiere cuando ella no podía, así como a los médicos y enfermeras del hospital, mencionando con cariño a Nuria y a María por su vocación y cuidado durante las noches complicadas.

Noticias relacionadas

La comunicadora ha explicado que ha celebrado su 42 cumpleaños de forma sencilla, aunque también lleno de sorpresas, y ha agradecido todas las felicitaciones: "Gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo. Muchas gracias de corazón".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  2. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  3. Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
  4. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  5. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  6. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  7. Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
  8. Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: 'Muy tranquila

Oleada de críticas a 'Pasapalabra' por dar el mayor bote de la historia: "No tiene gracia"

Confirmado: La Seguridad Social ofrecerá cotizaciones gratuitas si has trabajado menos de 25 años

Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas

Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas

Multas incluso usando la baliza V16: La advertencia de la Guardia Civil en la carretera por olvidar este elemento

Multas incluso usando la baliza V16: La advertencia de la Guardia Civil en la carretera por olvidar este elemento

Roberto Brasero pone en alerta a España por la borrasca Leonardo: "Las lluvias van a ser abundantes"

Roberto Brasero pone en alerta a España por la borrasca Leonardo: "Las lluvias van a ser abundantes"

DAMM presenta Bohemia reserva 150, una cerveza para celebrar 150 años de historia cervecera

DAMM presenta Bohemia reserva 150, una cerveza para celebrar 150 años de historia cervecera

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán