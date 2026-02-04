Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas

El 2026 no empezó de la mejor forma para Sara Carbonero, ya que el día 2 de enero tuvo que interrumpir sus vacaciones en Lanzarote debido a un problema de salud que obligó a su ingreso de urgencia en un hospital de la isla.

La periodista sufrió un fuerte dolor abdominal que requirió una intervención quirúrgica inmediata. Permaneció 11 días hospitalizada, algunos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, antes de recibir el alta y continuar su recuperación en Madrid.

Un mes después, Carbonero ha roto su silencio compartiendo un emotivo mensaje en Instagram en el que reflexiona sobre su reciente experiencia de salud y la importancia de la familia, los amigos y la gratitud con motivo de su 42 cumpleaños: "Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella".

La toledana ha relatado que ha pasado por un procedimiento quirúrgico rodeada de incertidumbre y que ha sido complicado: "Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma".

La periodista ha valorado el apoyo recibido, tanto de sus seres queridos como del personal sanitario que la atendió: "No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles".

Además, Sara ha agradecido especialmente a Íker y a su madre "por cuidar y proteger" lo que más quiere cuando ella no podía, así como a los médicos y enfermeras del hospital, mencionando con cariño a Nuria y a María por su vocación y cuidado durante las noches complicadas.

La comunicadora ha explicado que ha celebrado su 42 cumpleaños de forma sencilla, aunque también lleno de sorpresas, y ha agradecido todas las felicitaciones: "Gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo. Muchas gracias de corazón".