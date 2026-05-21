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Sara Carbonero rompe su silencio y felicita a Iker Casillas con una emotiva canción que ha emocionado a todos

La periodista se dirige directamente a su ex pareja en su última publicación

Sara Carbonero e Iker Casillas

Sara Carbonero e Iker Casillas / Sport

David Cruz

David Cruz

Sara Carbonero no suele estar muy presente en redes sociales desde hace varios años, pero en esta ocasión ha reaparecido públicamente para felicitar a Iker Casillas por su 45 cumpleaños con un gesto muy sencillo, pero con un enorme significado.

La periodista, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida después del fallecimiento de su madre semanas atrás, ha aprovechado este momento para dedicar unas palabras al exfutbolista y padre de sus hijos.

El mensaje se podía ver en las historias de Instagram de Sara, donde compartió una fotografía en blanco y negro de Iker Casillas sonriendo mientras apoya el rostro sobre sus manos.

Junto a la citada imagen, escribió un breve 'feliz cumpleaños' acompañado del emoticono de una tarta y la etiqueta al perfil del ex portero del Real Madrid y de la selección española.

Sara Carbonero en un evento.

Sara Carbonero en un evento. / Sport.es

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la canción escogida para acompañar la publicación: "Pájaros de barro", de Manolo García. Un tema convertido en himno para varias generaciones cuya letra habla de libertad, superación y de vivir el presente dejando atrás el pasado.

Como puedes imaginar viniendo de lo que fue una relación tan mediática, el tema ha sido muy comentado. Sobre todo por el hecho de que Sara Carbonero se ha mantenido alejada del foco mediático desde la muerte de su madre, Goyi Arévalo, el pasado mes de abril, intentando pasar el duelo en privado.

Pese a su separación en 2021, Sara Carbonero e Iker Casillas han demostrado mantener una relación cercana y cordial por el bienestar de sus dos hijos, Martín y Lucas.

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Ambos han estado presentes en los momentos más delicados del otro. De hecho, Casillas acompañó recientemente a la periodista durante el funeral de su madre y también ejerció de portavoz cuando ella fue operada de urgencia a comienzos de este año.

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