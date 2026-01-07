Sara Carbonero, ingresada tras la operación: Iker Casillas confirma que todo está controlado

Como muchos de vosotros ya sabréis, Sara Carbonero fue ingresada el pasado 2 de enero en un hospital de Lanzarote después de sentirse mal durante sus vacaciones junto a su actual pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, entre ellos la presentadora Isabel Jiménez.

La noticia fue adelantada en exclusiva por la revista Semana y llegó al resto de medios pocos días después, encendiendo nuevamente las alarmas acerca de su estado de salud.

Según fuentes próximas a la periodista, el ingreso se decidió de urgencia después de analizar su situación médica y su entorno pide prudencia y respeto: no se deben hacer especulaciones y lo recomendable es esperar comunicados oficiales.

Iker Casillas aclara el estado de salud de su ex pareja, Sara Carbonero

Iker Casillas, ex futbolista del Real Madrid y ex pareja de Sara Carbonero, se mantiene informado de todos los detalles. Según palabras de Pipi Estrada, quien ha hablado con el deportista, la situación está controlada: "hay buenas noticias. A la espera de que no se complique nada de lo que ha pasado. Todo está bien y está controlado".

El postoperatorio será clave en las próximas horas para decidir si Sara sigue ingresada en el hospital de Lanzarote o puede ser trasladada a un centro más cercano. El entorno más cercano de la periodista insiste en la importancia de respetar los tiempos médicos y la privacidad de la familia durante todo este periodo de tiempo.

Mientras tanto, seguidores y compañeros de profesión muestran su apoyo a Sara, deseando una recuperación rápida y sin complicaciones. Y tened en cuenta que Sara Carbonero, una vez se haya recuperado, probablemente de más detalles de lo que ha ocurrido y de su estado de salud actual.