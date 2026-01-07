Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FAMOSOS

Sara Carbonero, ingresada tras la operación: Iker Casillas confirma que todo está controlado

Casillas ofrece sus primeras palabras sobre el postoperatorio de Sara Carbonero

Sara Carbonero en un evento.

David Cruz

Como muchos de vosotros ya sabréis, Sara Carbonero fue ingresada el pasado 2 de enero en un hospital de Lanzarote después de sentirse mal durante sus vacaciones junto a su actual pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, entre ellos la presentadora Isabel Jiménez.

La noticia fue adelantada en exclusiva por la revista Semana y llegó al resto de medios pocos días después, encendiendo nuevamente las alarmas acerca de su estado de salud.

Según fuentes próximas a la periodista, el ingreso se decidió de urgencia después de analizar su situación médica y su entorno pide prudencia y respeto: no se deben hacer especulaciones y lo recomendable es esperar comunicados oficiales.

Iker Casillas aclara el estado de salud de su ex pareja, Sara Carbonero

Iker Casillas, ex futbolista del Real Madrid y ex pareja de Sara Carbonero, se mantiene informado de todos los detalles. Según palabras de Pipi Estrada, quien ha hablado con el deportista, la situación está controlada: "hay buenas noticias. A la espera de que no se complique nada de lo que ha pasado. Todo está bien y está controlado".

El postoperatorio será clave en las próximas horas para decidir si Sara sigue ingresada en el hospital de Lanzarote o puede ser trasladada a un centro más cercano. El entorno más cercano de la periodista insiste en la importancia de respetar los tiempos médicos y la privacidad de la familia durante todo este periodo de tiempo.

Mientras tanto, seguidores y compañeros de profesión muestran su apoyo a Sara, deseando una recuperación rápida y sin complicaciones. Y tened en cuenta que Sara Carbonero, una vez se haya recuperado, probablemente de más detalles de lo que ha ocurrido y de su estado de salud actual.

