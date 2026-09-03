Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas: "Qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó"

Sara Carbonero ha vuelto a compartir una reflexión en redes sociales que ha conectado con muchas personas por la forma en la que aborda una cuestión especialmente difícil: aprender a convivir con aquello que nos ha marcado sin permitir que termine definiendo quiénes somos.

La periodista publicó una frase bastante breve, pero cargada de significado: "qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó". Una afirmación que pone el foco en un proceso que puede ser largo y complejo después de atravesar una enfermedad, una pérdida, una ruptura o cualquier experiencia que pueda cambiar nuestra manera de entender la vida.

La idea que transmite Carbonero es muy sencilla: lo vivido forma parte de nuestra historia, pero no tiene por qué convertirse en nuestra identidad completa.

Durante los momentos más complicados, sin embargo, es difícil tomar distancia. La preocupación, el miedo o la incertidumbre pueden ocupar buena parte de nuestra atención y hacer que todo lo demás pase a un segundo plano.

Sara Carbonero en un evento. / Archivo

La explicación del psicólogo José Martín del Pliego

El psicólogo José Martín del Pliego explica que este mecanismo tiene una relación directa con la respuesta del sistema nervioso. Cuando una persona percibe una amenaza importante, su organismo concentra sus recursos en aquello que considera prioritario: mantenerse a salvo. Por eso, una experiencia especialmente intensa puede llegar a ocupar prácticamente todo nuestro espacio mental.

Con el paso del tiempo y cuando la situación deja de ser una amenaza constante, se puede recuperar poco a poco alguna que otra parcela de nuestra vida. El especialista describe esta etapa como una sensación de mayor amplitud y libertad. No se trata solo de sobrevivir a lo que ha pasado, sino de volver a descubrir qué queremos hacer y qué cosas nos hacen disfrutar.

No hay que borrar el pasado ni fingir que nunca existió. Al contrario. La aceptación implica reconocer emociones como el miedo, la tristeza o la rabia y permitir que estas puedan ser procesadas.

Con todo esto, la frase de Sara Carbonero adquiere una dimensión muy diferente. Dejar de ser únicamente aquello que nos ocurrió no significa olvidar las cicatrices, sino conseguir mirarlas sin que vuelvan a determinar cada aspecto de nuestra vida. Recuperar intereses, relaciones, proyectos y pequeños momentos de disfrute puede ser también una forma de volver a reconocernos.