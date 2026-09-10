Sara Carbonero (42 años), periodista: "Qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó"

Sara Carbonero (Corral de Almaguer, Toledo, 1984) estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras estudiaba, entró como becaria en Radio Marca y cubrió varios eventos deportivos, colaborando en 'Balón desastre' y presentando el programa musical 'Supermarca'.

Posteriormente, la periodista pasó por la Cadena SER. No obstante, poco después se incorporó a La Sexta, haciéndose cargo de la información deportiva de los dos informativos. En la cadena, cubrió el Eurobasket 2007 y formó parte del equipo de 'Minuto y resultado'.

Dos años más tarde, Carbonero fichó por Telecinco y fue nombrada presentadora de deportes en Informativos Telecinco. Fue a cubrir la Copa Mundial de Fútbol de 2010, coincidiendo con su pareja, Iker Casillas. Cuando el portero fichó por el Oporto, la redactora tuvo que solicitar una excedencia.

La forma de ejercer la profesión es lo que genuinamente inspira a Sara Carbonero / The Objective

Durante los años siguientes, Sara fue presentadora del canal italiano de fútbol Premium Calcio y colaboró con la sección de deportes de Noticias Cuatro y programas especiales deportivos en Energy. En 2012, fue contratada por la cadena mexicana Televisa. Además, también ha sido colaboradora del diario Marca.

Fuera del deporte, Sara Carbonero tiene una marca de ropa llamada Slow Love. Debido a su interés por el mundo de la moda, la periodista presentó el programa 'Quiero ser' de Telecinco. Más tarde, regresó a Deportes Cuatro como entrevistadora.

Archivo - Sara Carbonero asiste a la entrega de los premios Talento Fashion en su IV edición en el consulado de Italia, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). / EUROPA PRESS - Archivo

Con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, la presentadora ha tenido que superar momentos de adversidad. Por este motivo, la última reflexión que ha compartido la comunicadora ha despertado mucho interés entre sus seguidores. "Qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó", publicó en redes sociales.

A este respecto, la revista Hola ha entrevistado al psicólogo José Martín de Pliego. Según el segoviano, sufrir una enfermedad es una experiencia que "genera altísimas respuestas de vulnerabilidad". Por este motivo, "para el sistema nervioso lo más importante del mundo es la supervivencia".

José Martín Pliego señala que cuando el organismo comprueba que ha conseguido superar algo así, esto tiene una respuesta emocional y física: "Si mi cuerpo y el sistema nervioso han sido capaces de superar una enfermedad, lo que ocurre es que hay una percepción de amplitud, de libertad, como sentirme de otra manera".

En este sentido, el psicólogo resume esta sensación como "me doblo pero no me rompo", una enseñanza que se aplica al resto de facetas vitales: "Este aprendizaje de 'me doblo pero no me rompo' se amplifica a todos los aspectos de la vida a partir de ese momento".