Sara Carbonero (42 anys), exdona d’Iker Casillas: "El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un llogaret, directament. I als meus fills els agrada molt"
Sara Carbonero reivindica amb orgull les seves arrels rurals i explica que es continua sentint molt de poble
Sara Carbonero ha tornat a reivindicar amb orgull les seves arrels rurals i les de la família que va formar amb Iker Casillas. La periodista ha explicat que se sent molt de poble i que no considera aquest origen com una cosa menor, sinó com una part de la seva identitat i també de l’educació que vol transmetre als seus fills.
Un orgull molt seu
Carbonero insisteix, en una nova entrevista amb El País, que prové d’un entorn humil i que això l’ha marcada de manera positiva. Segons les seves paraules, no renega dels seus orígens, sinó que els reivindica amb naturalitat. Aquest vincle amb la terra i amb la vida senzilla continua molt present en la seva manera d’entendre la família i el dia a dia.
La periodista també destaca que el pare dels seus fills prové d’un poble encara més petit, un llogaret de tot just 100 habitants. Segons explica, als seus fills els agrada molt aquesta manera de viure i de relacionar-se amb les seves arrels, allunyats de la vida més atrafegada de la ciutat.
Corral de Almaguer, el seu poble
En el seu cas, Sara Carbonero és de Corral de Almaguer, a Toledo, un lloc que també reivindica amb orgull i que forma part de la seva identitat personal. Aquesta referència al seu propi poble encaixa amb el missatge que vol transmetre: provenir d’un entorn petit no és una cosa que s’hagi d’amagar, sinó una part valuosa de la seva història.
Carbonero deixa clar que vol que els seus fills creixin sense complexos pel que fa als seus orígens. Per a ella, haver nascut o viscut en un poble no és una cosa que s’hagi d’ocultar, sinó una part valuosa de la seva vida. Per això parla amb orgull d’aquest entorn i el presenta com un aprenentatge, no com una mancança.
Les seves declaracions reflecteixen una manera d’entendre la vida allunyada de la ciutat i molt més connectada amb allò essencial. En un moment en què moltes celebritats exalcen el luxe o l’exclusivitat, ella posa en valor justament el contrari: la senzillesa, la identitat i les arrels.
- Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams
- El mensaje de Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente: 'Amar a alguien no debería limitar tu libertad
- Comunicado urgente de Ester Expósito sobre su relación con Mbappé: 'Me veo obligada a poner aquí el límite
- Josep Pedrerol desvela la condición que puso para fichar por Mediaset: 'Si no, no hubiera aceptado
- El Código Civil cambia las reglas de la herencia: los hijos pueden quedarse sin recibir ningún bien por el artículo 756
- RTVE, obligada a emitir un comunicado tras lo sucedido con un concursante de 'Saber y ganar': 'No lo podemos permitir
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si vuelves a trabajar después de una baja médica, has de tener en cuenta dos aspectos fundamentales
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores catalanes podrán decir adiós a una costumbre de toda la vida