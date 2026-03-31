Sara Carbonero (42 años), sobre el pilates reformer: "Es lo que mejor me viene para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar"

La periodista Sara Carbonero ha encontrado en el pilates uno de sus grandes aliados para mantenerse en forma y cuidar su bienestar. A sus 42 años, la comunicadora apuesta por un entrenamiento que combina fuerza, flexibilidad y equilibrio, alejándose de rutinas agresivas y priorizando en todo momento el autocuidado.

"Me gusta mucho hacer pilates reformer porque es lo que mejor me viene para el cuerpo, para estirar, tonificar y estilizar", ha explicado Sara en una entrevista reciente en la que ha mencionado cuáles son sus hábitos diarios.

Unas declaraciones que reflejan por qué esta disciplina se ha convertido en una de las favoritas entre muchas mujeres, sobre todo a partir de los 40 años. Una edad en la que cuidarse es más importante que nunca.

¿Qué es el 'pilates reformer' y por qué lo ha aplicado Sara Carbonero en su rutina?

El pilates reformer destaca por trabajar la musculatura profunda sin impacto, algo fundamental para proteger las articulaciones. Además, ayuda a mejorar la pustura, aumentar la flexibilidad y prevenir lesiones. Todo ello con movimientos controlados que favorecen una mayor conexión entre cuerpo y mente.

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En el caso de Sara Carbonero, esta práctica cobra aún más sentido después de haber atravesado meses delicados en materia de salud. Su enfoque hacia el ejercicio ha evolucionado hacia una visión más consciente, donde lo importante no es solo el resultado físico, también el bienestar emocional.

Y su rutina no se queda únicamente en el pilates. La periodista también combina este método con ejercicios de cardio y fuerza, una mezcla que los expertos consideran fundamental para mantener un cuerpo fuerte y funcional con el paso de los años.

El entrenamiento de fuerza, particularmente, resulta clave para afrontar los cambios hormonales propios de esta etapa.

De esta forma, Carbonero se suma a una tendencia en aumento: entrenar desde la calma, la constancia y el respeto por el cuerpo. Una forma de entender el deporte que no solo transforma físicamente, también mejora la calidad de vida.