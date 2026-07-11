Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "Me gustaba mucho Pedro Piqueras, con quien tuve la suerte de trabajar y me pareció muy cercano"

Sara Carbonero, afamada periodista de televisión, es una de las figuras contemporáneas más reconocidas de los medios de comunicación tradicionales, considerando sus colaboraciones en canales de renombre como Mediaset, Noticias Cuatro, Televisa y Telecinco.

Sin embargo, el éxito de su trayectoria, de acuerdo con lo que reconoció en una entrevista con InStyle, ha sido en gran medida por las referencias e inspiraciones que ha tenido con el paso de los años, las cuales le han ayudado a entender mejor su profesión.

La periodista toledana deposita gran importancia en los vínculos que ha creado con otras personas desde la universidad, época en la que ya sumaba conexiones que contribuyeron a construir la profesional que es hoy.

La forma de ejercer la profesión es lo que genuinamente inspira a Sara Carbonero / The Objective

"Ya en la universidad y luego en la radio me gustaban mucho Olga Viza, María Escario, Gemma Nierga... También Pedro Piqueras, con quien tuve la suerte de trabajar y me pareció muy cercano. En el caso de Pedro, me dedicaba a observar cómo se relacionaba con su equipo, el ser humano que era", relató.

Más allá de la admiración por las técnicas o el talento, Carbonero se ve muy inspirada por la cualidad humana de quienes le rodean, incluyendo al ahora presentador de 71 años, a quien alaba no por sus décadas de vigencia sino, particularmente, por el trato que le da a sus compañeros.

El respeto, la cercanía o la empatía son valores que, en los círculos profesionales, suelen verse infravalorados ante la presencia de habilidades más frontales. Sin embargo, últimamente, son los que deciden qué tan trascendente se es para los equipos en los que un experto se desarrolla, pues definen su auténtica dimensión.

Sara Carbonero y Pedro Piqueras tuvieron una dinámica importante de alumna y mentor / El País

Aun así, muchas veces el impacto más relevante proviene de nuestros más allegados, tal y como es el caso de Carbonero con sus abuelos, a quienes se refiere como una pieza fundamental en su crecimiento.

"Y a nivel personal, me inspira gente con la que he crecido. Mis abuelos han sido muy importantes; me crie una parte de mi vida con ellos", continuó narrando durante la entrevista.

La periodista de Corral de Almaguer ve más allá de los títulos e historiales, lo cual le ha permitido formarse como una persona íntegra pero, a la vez, como una profesional ecuánime con la que es muy fácil conectar, sobre todo porque esas características definen los proyectos con los que decide involucrarse.

Sara Carbonero, festejando el cumpleaños número 98 de su abuela / HOLA

Especialmente tras la pandemia, Carbonero encontró la necesidad de buscar sentido a cada iniciativa e implicarse de verdad en sus labores, lo cual es verídico tanto para su vida profesional como para las diversas causas sociales con las que acostumbra a comprometerse.

Desde su maternidad, ha conectado aún más con las luchas e intereses de las infancias y las mujeres, ahondando con especial énfasis en ese lado humano y sensible con el que, desde sus inicios, ha procurado usar como base para su carrera.

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Por lo tanto, fijarse en Pedro Piqueras durante los años más fundamentales de su base profesional no es sorpresa, sino la consecuencia natural de apreciar a quien es capaz de ver lo verdaderamente importante en los seres humanos, en lugar de dejarse llevar por la grandilocuencia de los cargos y titulares.