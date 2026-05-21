Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "He aprendido muchísimo a dejar de ser controladora, tenía que tener planificado lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado mañana"

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Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: "He aprendido muchísimo a dejar de ser controladora, tenía que tener planificado lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado mañana"
La periodista deja un mensaje cargado de sinceridad sobre el apoyo y las personas que nunca fallan
Sara Carbonero sabe bien lo que significa enfrentarse a los golpes inesperados de la vida. La periodista, que el pasado 3 de febrero celebró su 42º cumpleaños, compartió entonces una reflexión muy personal en la que hablaba de una “nueva cicatriz” y del aprendizaje que dejan los momentos más difíciles, esos que obligan a replantearse qué es realmente importante.
No es una reflexión nacida del azar. En los últimos años, Sara ha atravesado episodios especialmente delicados que marcaron un antes y un después en su vida. Primero llegó el susto de mayo de 2019, cuando Iker Casillas sufrió un infarto durante un entrenamiento con el FC Porto.
Apenas unas semanas después, era ella quien recibía el diagnóstico de cáncer de ovario, iniciando un proceso de tratamientos, operaciones y revisiones del que logró salir adelante.
Sara Carbonero da una pequeña reflexión
Cuando parecía que la estabilidad volvía a instalarse en su entorno, llegaron nuevas dificultades. Durante las pasadas navidades tuvo que ser ingresada e intervenida de urgencia en Lanzarote, permaneciendo varios días en la UCI.
Sara Carbonero ha aprendido a mirar la vida desde otro lugar. En medio de etapas difíciles, la periodista ha reconocido que ahora da prioridad a lo que realmente importa y que ha dejado atrás esa necesidad de tener todo bajo control. El cariño de quienes la rodean y la importancia de sentirse acompañada se han convertido en su mayor refugio, una forma de afrontar la adversidad con serenidad y de valorar más que nunca cada día y cada momento vivido.
En una entrevista para 'Hapers Bazaar', reflexiona sobre su enfermedad y su fortaleza para seguir adelante: "Hay momentos que lo cambian todo, sí, pero yo llevo ya un tiempo cuidándome muchísimo más y dando prioridad a otras cosas que antes no daba. En momentos de oscuridad, lo que más valoro es darme cuenta de que estoy super bien acompañada.
"He aprendido muchísimo a dejar de ser controladora, tenía que tener planificado lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado mañana. Al final te llega una cosa así y no puedes controlar nada. Y entonces aprendes a valorar cada día, el día que te despiertas... ese es el día. Esto también me lo ha enseñado la adversidad", explicó.
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