Sara Carbonero, 42 años: "Celebramos la fuerza de lo colectivo y la emoción de un país entero que, por unas horas, deja a un lado las diferencias para abrazar una misma ilusión"

España se proclamó campeona de la Copa del Mundo de 2026 durante este pasado fin de semana, y eso sumió a todo el país en un delirio colectivo lleno de alegría y felicidad. Antes de la final, Sara Carbonero compartió una reflexión sobre todo lo que significaría volver a conquistar el Mundial. Tras la victoria de España, sus palabras cobran ahora todavía más sentido.

Por un lado, Sara Carbonero recordó desde su cuenta personal algunos de los momentos que marcaron el Mundial de 2010. Paralelamente, Slow Love, la firma que fundó junto a Isabel Jiménez, publicó una reflexión sobre la fuerza de las victorias colectivas: "Celebramos la fuerza de lo colectivo. La emoción de un país entero que, por unas horas, deja a un lado las diferencias para abrazar una misma ilusión".

Es exactamente lo que ocurrió en las calles de España en cuanto el árbitro señaló el final del partido: gente con camisetas de la selección, con banderas de un país que pese a estar dividido en ocasiones, esta vez se unió en la celebración de la consecución de un título de muchísimo valor. De eso va realmente lo que quieren expresar Sara y Slow Love: de lo que somos juntos.

Y es que con frases como "las mejores historias nunca las firma una sola persona" se entiende la dimensión de estas celebraciones; sí, fue gol de Ferran, quien había sufrido todo el mundial por su falta de acierto. Pero también lo fue de Lamine con toda esa narrativa del heredero de Messi. Y de Pedro Porro, de quien hubo dudas sobre su convocatoria.

"Las sneakers, las pulseras decenarias, el Russian Red de Mac, el pañuelo de San Fermín, los looks de Mayra, el frío de Potchefstroom, el único garito que había donde coincidíamos todos los periodistas, Camacho y la porra antes de cada partido, Shakira, Mandela, Johannesburgo, el éxtasis, la unión [...]", Sara destaca muchísimos momentos que han creado recuerdos uno tras otro en España.

El beso de Iker Casillas a Sara Carbonero en 2010 / SPORT.es

Porque al final la gente va a recordar la victoria, sí, pero también mucho más: los memes con los jugadores de la selección, el histórico papel de la línea defensiva, la intachable gestión de Luis de la Fuente al frente del banquillo y muchísimo más. Sí, es una victoria, pero al mismo tiempo representa mucho más que eso.

En definitiva, esa es la idea que transmiten tanto Sara Carbonero como Slow Love: la historia se construye entre todos. Un título es importante por el resultado, pero se vuelve inolvidable por la forma en la que un país lo vive, lo celebra y lo convierte en un recuerdo compartido. Las calles llenas, los abrazos entre desconocidos y las historias que acompañaron al equipo explican por qué momentos como este trascienden el fútbol.