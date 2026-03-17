Santiago Segura revela el drástico cambio físico detrás del personaje Torrente

Santiago Segura ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad cinematográfica.

Su nueva película, Torrente, presidente, estrenada el pasado viernes 13 de marzo, ha logrado cifras espectaculares desde el primer día.

El propio actor compartió en su cuenta de X que la película recaudó 2,4 millones de euros solo en su estreno, acaparando el 78% de la taquilla. “Misión cumplida”, escribió para agradecer el apoyo del público.

Años de cambios físicos extremos para dar vida a Torrente

Para interpretar a José Luis Torrente, un antihéroe nacional corrupto y desaliñado, Segura ha tenido que someterse durante décadas a cambios físicos muy exigentes.

Desde la primera entrega en 1998, el actor llegó a engordar entre 20 y 30 kilos para cada rodaje, que después debía perder con rapidez.

En una publicación de 2024 en Instagram, mostró su momento de mayor peso: 116 kilos. “Comía como un animal, pero decía que era por prepararme para el personaje”, confesó.

Con el tiempo, asumió que estos cambios drásticos afectaban a su salud: “Todo el cuerpo sufre y la gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad”.

Para la quinta película decidió engordar “solo 15 kilos”, consciente de lo difícil que le resultaba recuperarse después.

El giro hacia una vida más saludable

Segura explicó que su transformación comenzó cuando alcanzó los 116 kilos y comprendió que el sobrepeso era un problema real.

Desde entonces, modificó por completo su rutina diaria: “Ahora desayuno pan negro con aguacate. Antes me metía bollería industrial como si no hubiera un mañana”, relató.

El actor asegura haber eliminado el azúcar, las harinas y los ultraprocesados de su dieta. “Llevo años sin probarlos y la diferencia se nota”, afirmó.

El controvertido ayuno intermitente

Además de mejorar su alimentación, Segura practica ayuno intermitente, aunque él mismo advierte que no lo recomienda. Ha llegado a realizar ayunos de 18, 36 e incluso 48 horas para compensar excesos.

Anoche, en El Hormiguero, Pablo Motos se sorprendió al escuchar estas cifras, pero Segura insistió en que se trata de una decisión personal: “En la prehistoria, el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer”, bromeó.

El truco para evitar los impulsos

Uno de los métodos que utiliza para no caer en tentaciones es recordar el esfuerzo invertido en perder peso. “Cuando me entran ganas de comer impulsivamente, paro y me acuerdo de todo el esfuerzo que he hecho”, explicó.

Este hábito le ha permitido mantenerse entre los 70 y 75 kilos, su rango ideal, según ha contado en varias entrevistas.

Un éxito profesional acompañado de disciplina personal

El estreno de Torrente, presidente marca un nuevo hito en la carrera de Santiago Segura, que combina el éxito en taquilla con una estricta disciplina personal para cuidar su salud.

Tras años de transformaciones extremas, el actor parece haber encontrado un equilibrio que le permite seguir interpretando a su icónico personaje sin poner en riesgo su bienestar.