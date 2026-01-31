Santiago Segura toma una medida drástica con el estreno de 'Torrente, Presidente'

Ya quedan pocos días para el estreno de 'Torrente, Presidente', una de las películas más esperadas de 2026. Santiago Segura, director y protagonista principal de la obra cinematográfica, no tenía claro si habría otra secuela, pero después de pensarlo bien se puso manos a la obra para preparar esta nueva película, que dará mucho de qué hablar.

El día del estreno ya está confirmado: el 13 de marzo de 2026. Así lo reveló el director en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, aunque fuese para promocionar otra película. Sin embargo, Segura llevaba una camiseta en la que aparecía la fecha del estreno.

En su intervención en el programa de Antena 3, explicó que "no quiero hablar de la película, ni hacer promoción, ni nada, solo estrenarla. Los que sois fans de 'Torrente' ir a ver la película; los que tenéis sensibilidad no vayáis, por favor".

Además, quiso dejar claro que "es una película que es para reírse, es ficción y en la ficción cabe todo. Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no cabe en la ficción.

Santiago Segura, en 'Torrente, Presidente' / X

Después de varios días sin pronunciarse al respecto, Segura ha dejado a todos boquiabiertos, especialmente a quienes han ido a ver la película 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León.

Minutos antes del inicio de la película, se presentó el tráiler de 'Torrente, Presidente', aunque solo a través de una imagen con el título de la película y el siguiente mensaje: "Las entradas podrán comprarse a partir del 13 de febrero".

Asimismo, hace menos de dos horas, Segura publicó en X, antes conocido como Twitter, un pequeño tráiler compuesto únicamente por frases, sin imágenes.

En él, sobre la saga 'Torrente', se leía: "'Soez, vulgar, desagradable, grosera, zafia, mal escrita y peor dirigida… y esta es aún peor: ¡Torrente, Presidente!'". Además, vuelve a recordar la fecha de estreno. Esta medida está generando gran expectación entre los aficionados de la película. Parece que Segura ha dado en el clavo con la manera de promocionarla.