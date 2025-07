Santiago Segura, sin tapujos sobre 'Padre no hay más que uno'

Santiago Segura sigue de promoción de 'Padre no hay más que uno 5'. El director de cine decidió realizar una quinta sega de la edición tras el éxito cosechado en las últimas entregas, aunque está generando mucha controversia entre los espectadores que han acudido al cine a verla, debido a que es muy parecida a las anteriores.

El intérprete de 'Torrente' acudió a 'Zapeando', programa de La Sexta, para desvelar algunos detalles sobre 'Padre no hay más que uno 5'. En el día del estreno, la película se colocó como número uno en taquilla, además de ser el mejor día de estreno para una película española en 2025.

Sobre los datos cosechados, el director de cine expuso que "uno no se acostumbra a estos datos. Como en cada película metemos a alguien nuevo y van gustando, pues los vamos dejando".

También, bromeó diciendo que en 'Zapeando' no pasa lo mismo: "No tiene nada que ver con 'Zapeando', que cada vez que vengo hay gente nueva. ¿Quique Peinado sigue aquí?".

Por otra parte, Santiago Segura se pensaba que el número uno iba a ser para la película de 'F1': "Este año pensaba que el número uno iba a ser para Brad Pitt, pero al final fue nuestro".

Dani Mateo, presentador de 'Zapeando', cuestionó: "¿Es la última?". El actor no dudó en decir que "probablemente, la última que haga yo, si cuando salgo de aquí me atropella un autobús, pero la de la saga también, a menos que...".

El director de 'Padre no hay más que uno' señaló que tiene muchas dudas, debido a que "la gente la sigue pidiendo", pero otra "me insulta". Por ello, reveló que "ya no sé que hacer".

"Si digo que no va a haber más radicalmente y dentro de tres años hago otra, pues no quiero que digan que he mentido. Yo digo que puede ser, por el momento, es el final de la saga. La vida es muy larga", sentenció en La Sexta.