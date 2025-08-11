Santiago Segura revela la multa que impone 'MasterChef' por romper su secreto mejor guardado

Santiago Segura no es solo uno de los directores y actores más taquilleros del cine español. También es un habitual de la pequeña pantalla, y no precisamente como invitado puntual. Lo hemos visto en formatos tan dispares como 'Tu cara me suena', 'El Desafío' o 'Viaje al centro de la tele', siempre dispuesto a ponerse en la piel de concursante, jurado o incluso presentador.

Entre todas esas aventuras televisivas, hubo una que le dejó huella. En 2018 se enfundó el delantal de 'MasterChef Celebrity' y llegó hasta la sexta posición. Aunque la victoria fue para Ona Carbonell, muchos recordarán la cúpula de chocolate de Segura como uno de los platos más icónicos de la edición.

Ahora, en plena promoción de su nueva película 'Padre no hay más que uno 5', Segura ha comentado que una de las cosas que más le gusta como director es trabajar con personas que sorprendan, que el espectador no espere que vayan a aparecer en su película. Por eso, procura no hacer público quién participa en sus proyectos antes del estreno.

Este factor que le ha hecho plantearse pedir a sus actores que firmen un contrato de confidencialidad, aunque reconoce que le da “un poco de vergüenza” solicitarlo. Como ejemplo de este tipo de acuerdos, ha recordado el que tuvo que firmar para participar en 'MasterChef Celebrity'.

El secreto de 'MasterChef'

Resulta que, antes de ponerse a cocinar delante de las cámaras, todos los aspirantes deben firmar un contrato con varias cláusulas. Y no hablamos solo de ceder derechos de imagen o aceptar ciertos horarios: hay una cláusula de confidencialidad férrea para evitar que se filtre el nombre del ganador antes de la emisión del programa.

Cabe recordar que el formato se graba con meses de antelación y la expectación por conocer al vencedor se mantiene gracias a ese silencio pactado. En un mundo en el que las redes sociales pueden arruinar una final con un solo tuit, la productora de 'MasterChef' ha blindado al máximo el secreto mejor guardado de cada temporada.

Santiago Segura en 'MasterChef' / RTVE

El elevado precio de la multa

Otros concursantes, como Juanma Castaño y Miki Nadal, ganadores de la sexta edición, ya habían hablado de esas penalizaciones. Incluso José María Royo, semifinalista de MasterChef 8, confesó que esa cláusula era "el mejor de los motivos" para no contárselo a nadie, ni siquiera a su mujer, según admitió.

Asimismo, ninguno de ellos había confirmado la cifra exacta a pagar. Hasta ahora. Segura la ha recordado con su característica naturalidad: "A mí en MasterChef me dieron un papelito que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Para la próxima, papel de confidencialidad", ha revelado.